L’UST et le LUNA s’effondrent complètement ce matin

Le cours de l’UST était en difficulté cette semaine, mais il vient de connaître une chute catastrophique ce matin. Alors que le stablecoin est toujours censé valoir un dollar, il a touché il y a quelques instants 0.22 dollar. Un effondrement massif, qui n’a jamais été vu pour un stablecoin de cette ampleur :

Figure 1 : La chute vertigineuse du stablecoin UST ce matin

Sur Twitter, le créateur du stablecoin Don Kwon a enchaîné les tentatives pour rassurer la communauté. Depuis hier, il promet qu’une solution est en cours de développement pour que l’UST retrouve la parité avec le dollar :

Close to announcing a recovery plan for $UST. Hang tight. — Do Kwon 🌕 (@stablekwon) May 10, 2022

Mais on n’a pas de nouvelle de cette solution depuis 8h. Qui plus est, on peut bien sûr douter qu’une solution technique permette de compenser les dégâts faits à la réputation du projet, qui vient de s’effondrer sous les yeux des investisseurs.

👉 Plus d’infos sur le projet Terra (LUNA) et le stablecoin décentralisé UST

Commandez notre livre publié aux éditions Larousse 👆

Un projet qui s’effondre en direct

Car le cours du LUNA, l’autre cryptomonnaie du projet Terra, est aussi logiquement touché. Le token a été débouté du top 10 des crypto-actifs les plus capitalisés du moment. Sur les dernières 24h, il perd ainsi -89%. Une chute colossale, qui lui fait atteindre le rang 33 du classement, à l’heure de l’écriture de ces lignes.

Figure 2 : Le LUNA perd près de -90% en une journée

Alors que les yeux des investisseurs sont rivés sur les graphiques de prix, on peut se demander comment un projet d’une telle ampleur peut survivre à cela. Nous reviendrons sur ce sujet aujourd’hui, avec une analyse de fond des raisons qui ont conduit à cette situation. En attendant, l’UST et le LUNA semblent continuer de chuter. Où s’arrêteront-ils ?

👉 Pour revenir sur les faits – La Luna Foundation Guard (LFG) va prêter 1,5 milliard de dollars en Bitcoin (BTC) pour maintenir la stabilité de l’UST

Sources graphiques : Figure 1 : TradingView (UST/USDT) Figure 2 : TradingView (LUNA/USDT)

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité