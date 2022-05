Terra (LUNA) : InsurAce (INSUR) dédommagera ses assurés après l’effondrement de l’UST

Le protocole d’assurances décentralisées InsurAce (INSUR), confirme que ses utilisateurs recevront des compensations suite à la chute de l’UST, qui a ébranlé notre écosystème ces dernières semaines. Ceux-ci doivent cependant répondre aux critères définis lors de la contraction d’une couverture.

1/ UST De-Peg Update: Terra Revival Plan

Following the release of the Terra Ecosystem Revival Plan (https://t.co/irf6uIMwPl), claim applicants who decide to, are permitted to transfer back UST tokens to their impacted Terra wallet to participate in the Terra snapshot.

— InsurAce.io Protocol (@InsurAce_io) May 25, 2022