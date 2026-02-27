« Un super moment avec les filles » – Les dossiers Epstein éclaboussent le cofondateur de Tether (USDT)

Brock Pierce, le cofondateur de Tether (USDT), semblait avoir une relation personnelle avec le financier et pédocriminel Jeffrey Epstein. Des échanges d’emails suggèrent qu’ils auraient échangé dans le cadre de rendez-vous impliquant des « filles ».

Brock Pierce apparaît dans les dossiers Epstein

Le nom de Brock Pierce apparaît plus de 1 800 fois dans les emails de Jeffrey Epstein, dont une partie a été rendue publique il y a quelques semaines. Le cofondateur de Tether a aidé le milliardaire à investir dans des sociétés de cryptomonnaies, dont Coinbase. Un porte-parole de Brock Pierce affirmait lors de la première arrestation de Jeffrey Epstein que leur relation était cependant strictement professionnelle :

Le peu de communications que Monsieur Pierce a eu avec Epstein était lié aux cryptomonnaies.

Mais les emails disponibles sur le site du département de la Justice des États-Unis suggèrent le contraire. Les échanges entre Brock Pierce et Jeffrey Epstein sont nombreux. Dans un email daté de mars 2012, Brock Pierce écrit au milliardaire :

J’ai passé un super moment avec les filles. J’espère qu’elles aussi.

👉 Pour aller plus loin – Dossiers Epstein : Une connexion cachée avec les fondateurs de Bitcoin ?

Avant cette rencontre, Jeffrey Epstein conseillait à Brock Pierce de « laisser ta copine à la maison ». D’autres échanges incluent des mentions de femmes, dont une qualifiée de « ma nouvelle Russe », par le milliardaire. De son côté, Pierce propose à Jeffrey Epstein de rencontrer « une fille à NY que tu pourrais aimer ».

Brock Pierce, une réputation sulfureuse

Brock Pierce n’a pas commenté le contenu de ces emails. Ce n’est pas la première fois que le cofondateur de Tether est proche d’une affaire de ce type. En 2000, trois employés de son entreprise Digital Entertainment Network l’avaient accusé d’avoir fourni de la drogue et fait pression sur eux pour obtenir des faveurs sexuelles alors qu’ils étaient mineurs.

Deux des personnes avaient abandonné leurs plaintes. La troisième avait reçu 21 000 dollars de la part de Brock Pierce, pour régler le procès. Ce dernier a toujours nié les faits.

Brock Pierce a ensuite cofondé Tether, en 2014. S’il n’a plus de rôle au sein de l’entreprise, il est à ce jour président de la Bitcoin Foundation et conseiller en cryptomonnaies, ayant notamment travaillé avec Block.One et le maire de New York, Eric Adams.

✅ Retrouvez notre présentation de Tether (USDT), le stablecoin le plus capitalisé du marché des cryptomonnaies

D’autres personnalités des cryptomonnaies ont été éclaboussées par les dossiers Epstein. C’est le cas d’Adam Back, une figure majeure des cryptomonnaies, qui aurait visité l’île Epstein. Il nie actuellement toute relation personnelle avec le milliardaire.

Les tentaculaires dossiers Epstein continuent d’être examinés et montrent l’influence considérable du financier et pédocriminel. À ce stade, peu d’enquêtes judiciaires directes ont cependant été déclenchées aux États-Unis.

Source : DoJ, The Hollywood Reporter

Image : Sebastiaan ter Burg via Wikimedia Commons (CC BY)

