Le Sunshine Tour devient la première compétition de golf à offrir des prix en Bitcoin (BTC)

Dans le cadre d’un accord avec Luno, une plateforme d’échange de cryptomonnaies, la principale compétition de golf d’Afrique du Sud va mettre en place des gains en Bitcoin (BTC).

We are excited to announce our sponsorship with @Sunshine_Tour, introducing the Luno Order of Merit leaderboard. The top 3 golf professionals will receive prizes in #Bitcoin. A first in South African sports!

🥇ZAR 500k

🥈ZAR 200k

🥉ZAR 100k

Learn more: https://t.co/pTXbXZbpcG

— Luno (@LunoGlobal) May 6, 2022