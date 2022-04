Stripe va tester les paiements en USDC sur Twitter via Polygon (MATIC)

Stripe propose l'USDC comme mode de paiement

4 ans après avoir mis de côté un Bitcoin (BTC) jugé trop volatile et inadapté aux transactions, Stripe semble avoir trouvé un remplaçant de choix pour les paiements en cryptomonnaies. Effectivement, le géant américain spécialisé dans les solutions de paiement pour les professionnels a annoncé que l'USDC sera proposé comme option.

Stripe propose d'ores et déjà des outils de paiement notamment via Stripe Connect à des plateformes de commerce de renom comme Shopify ou WooCommerce, permettant entre autres aux clients de payer les produits de leur choix dans leur propre devise, et ce à travers plus de 70 pays.

Mais le mois dernier, la société annonçait qu'elle déployait une suite de produits à destination des entreprises spécialisées dans les paiements effectués en actifs numériques, tout en limitant les risques de fraude via le processus largement démocratisé du KYC (Know Your Customer).

Elle avait alors établi des partenariats avec le géant FTX ainsi qu'avec sa filiale américaine FTX.US, et d'autres comme Blockchain.com ou la société française Just Mining.

Mais Stripe a décidé de voir plus grand, et a annoncé hier vendredi 22 avril que ses plateformes partenaires allaient pouvoir payer instantanément les divers créateurs de contenu qu'elles hébergent grâce à l'USDC, le deuxième plus important stablecoin du marché adossé au cours du dollar, et grâce au réseau Polygon (MATIC).

👉 Retrouvez notre fiche dédiée à la sidechain Polygon (MATIC)

Découvrir notre Groupe Privé Du contenu à haute valeur ajoutée et rapide à consommer

Twitter ouvre le bal

Selon le communiqué, c'est le célèbre réseau social Twitter qui servira de plateforme de test. Effectivement, le nouvel outil de Stripe sera d'abord proposé à un panel sélectionné de créateurs américains, lesquels pourront recevoir des paiements en cryptomonnaies via les Espaces payants ou via les Super Follows de Twitter.

Cela permettra notamment aux créateurs de se rapprocher de leur communauté via des moyens novateurs, selon Esther Crawford, Chef de produit pour les créateurs chez Twitter :

« Twitter est l'endroit où les gens vont pour avoir des conversations autour de l'actualité. Nous nous efforçons d'aider les créateurs qui alimentent ce genre de conversation à gagner de l'argent et à se rapprocher de leur public par de nouveaux moyens. Nous sommes ravis de commencer à offrir des paiements en cryptomonnaie aux créateurs via Stripe, afin qu'ils aient plus de choix quant à la façon dont ils sont payés. »

L'ajout des paiements en cryptomonnaies sur ce type de plateforme présente 2 avantages : il permet aux plateformes concernées de participer à la croissance du Web 3.0 sans même avoir besoin d'acheter de cryptomonnaies directement, mais il permet également de toucher un public plus large, celui des utilisateurs qui préfèrent payer sur Internet en cryptomonnaies plutôt qu'en devises traditionnelles.

Dans un premier temps, ce nouvel outil de paiement fonctionnera à travers la sidechain d'Ethereum (ETH) Polygon, qui permet des transactions quasi instantanées pour des coûts réduits, et qui présente également l'avantage d'avoir une empreinte carbone faible, qui sera d'ailleurs bientôt quasiment nulle.

Il s'agit ici donc des premiers pas pour ce nouveau service, qui fonctionnera dans un premier temps sous forme de test, mais nous savons déjà que dans le futur, Stripe prévoit d'inclure des réseaux en plus que Polygon et surtout, davantage de cryptomonnaies que l'USDC.

👉 Pour aller plus loin : McDonald's, Walmart et d'autres grands noms pourront accepter le Bitcoin (BTC) grâce au Lightning Network

Source : Stripe

Découvrir FTX 5% de réduction sur vos frais avec ce bouton 👆 Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.