La sidechain Polygon (MATIC) vise la neutralité carbone totale d'ici la fin d'année 2022

Polygon veut devenir une sidechain verte

La solution de seconde couche Polygon (MATIC), vient de dévoiler son « Manifeste Vert », où l'on apprend que la sidechain vise la neutralité carbone totale d'ici la fin d'année 2022.

Sous-titré « Un Smart Contract avec la Planète Terre », le manifeste annonce que Polygon va d'ores et déjà débloquer 20 millions de dollars à destination d'initiatives communautaires comprenant les projets qui utilisent la technologie afin de lutter contre le changement climatique.

Polygon dépensera 400 000 dollars issus de ce fond en crédit-carbone à travers les tokens BCT et MCO2 (des tokens qui permettent de tokeniser le crédit-carbone), ce qui représente environ 90 000 tonnes d'émissions de CO 2 . Ensuite, la sidechain retirera la quantité de tokens nécessaires des pools de « tokens carbone » de façon proportionnelle, lesquels répondent aux normes environnementales les plus élevées, selon le communiqué.

« Cela signifie que chaque transaction – un NFT minté par un artiste, une transaction DeFi qui renforce l'autonomie économique inviduelle, un token lié à un projet de construction sur notre réseau - est comptabilisée et son impact environnemental est compensé. Lorsque cet objectif sera atteint, Polygon s'efforcera de devenir la première blockchain à avoir un bilan carbone négatif. »

Effectivement, Polygon est une sidechain de la blockchain Ethereum (ETH), laquelle doit passer sur le consensus de Proof-of-Stake (PoS) afin de résoudre ses soucis de scalabilité, mais également afin de réduire grandement la consommation énergétique du réseau. Une fois la transition effectuée, Polygon sera en mesure de proposer un bilan carbone négatif. Effectivement, 99% de ses émissions sont dues aux interactions avec Ethereum.

Des partenariats déjà établis

Pour mener à bien sa mission, Polygon va collaborer avec KlimaDAO, un protocole qui permet notamment d'acheter des tokens KLIMA et de les staker pour compenser les émissions de carbone d'une partie de la finance décentralisée (DeFi).

En mars dernier, KlimaDAO s'était allié avec Offsetra afin de mesurer de la façon la plus précise possible l'empreinte carbone totale du réseau Polygon, mais surtout afin d'analyser les points clés à améliorer, notamment les points de liaison avec la blockchain Ethereum comme les bridges.

Selon son communiqué, Polygon aurait émis plus de 90 000 tonnes de CO 2 sur la période allant de février 2021 à février 2022, soit l'équivalent de 210 000 barils de pétrole ou de 60 400 vols Londres - New York, ce qui la place loin derrière Deloitte ou encore Microsoft, mais devant PayPal, à titre de comparaison.

Enfin, afin d'encourager un développement plus vert, Polygon annonce qu'elle fournira les ressources nécessaires aux projets de son écosystème qui souhaitent fournir un effort afin de minimiser leur empreinte carbone. De plus, la sidechain prévoit de faire des dons à des ONG participant à la lutte contre le changement climatique.

Il s'agit là d'une initiative appréciable, dans la mesure où l'argument des émissions carbone émises par le monde de la blockchain revient souvent, malgré que le minage de Bitcoin (BTC) ne représenterait que 0,08% des émissions carbone mondiales.

