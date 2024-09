1 460 milliards de dollars : le volume des stablecoins sur Ethereum (ETH) explose

L’année des stablecoins ? Le volume des cryptomonnaies « stables », basées sur d’autres actifs est en hausse constante. Il a doublé depuis 2023, en particulier sur Ethereum (ETH). Zoom sur les raisons de cette percée.

Le volume des stablecoins explose sur Ethereum (ETH)

Alors que le Bitcoin (BTC) et l’Ether (ETH) sont en berne, les stablecoins explosent. Selon des données partagées par The Block, le volume de transaction des stablecoins adossés au dollar (USD) sur Ethereum a en effet atteint un record absolu sur le mois d’août, à plus de 1 460 milliards de dollars :





Progression des volumes de stablecoins sur Ethereum par mois

Pour comparaison, les stablecoins présents sur Ethereum n’affichaient que 650 milliards de dollars au début de l’année. En août 2023, il y a un an, cette somme atteignait 334 milliards de dollars.

Qui sont les grands gagnants de cette ruée vers les stablecoins ?

Le DAI est le stablecoins le plus en vogue en ce moment, avec 960 milliards de dollars de volume. Bien que ce chiffre souligne l’appétit des utilisateurs pour la finance décentralisée, il est cependant à prendre avec quelques pincettes. Les analystes de The Block notent en effet que le volume filtré est bien plus bas, ce qui tend à suggérer la présence de wash trading.

En ce qui concerne les autres poids lourds du secteur, les volumes sont cependant plus nets. Chez Tether (USDT), les échanges atteignent 209 milliards de dollars sur le mois et 265 milliards de dollars chez l’USDC de Circle.

Bien que le PYUSD de PayPal ne joue pas encore dans la même cour que ses concurrents directs, on note cependant une percée nette des volumes. Ceux-ci affichent 2,4 milliards de dollars, contre 500 millions de dollars le mois dernier.

La DeFi, la vraie reine de ce cycle ?

Si l’on se penche sur l’approvisionnement total de ces stablecoins, Tether reste cependant le roi, avec 53,9 milliards d’USDT. Il est suivi par l’USDC, qui compte grignoter petit à petit du terrain, avec 25,7 milliards de dollars. Le DAI est en 3e position, avec « seulement » 5,3 milliards de dollars, ce qui tend à confirmer l’hypothèse du wash trading.

Progression de l’approvisionnement des stablecoins sur Ethereum

La finance décentralisée, en plein essor en ce moment, porte le secteur des stablecoins dollars, en particulier sur Ethereum. Selon The Block, cela suggère que le domaine se démocratise et devient plus solide :

« Cette percée pourrait suggérer que l’écosystème DeFi devient plus sain et plus robuste. […] Ce n’est plus simplement de la crypto pour des utilisateurs natifs, il s’agit de tout le monde, depuis de nouveaux arrivants jusqu’à des acteurs institutionnels. »

Source : The Block Data

