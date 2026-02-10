Strategy publie 17,3 milliards de pertes mais le cours s'envole. Pourquoi ?

Malgré des pertes records, l'action MSTR de Strategy s'est envolée de 26 % en une seule séance. Le marché est-il fou ? Selon l'analyste Eric Benoist de Natixis, d'autres indicateurs sont bien plus importants que les pertes affichées. Et même si l'action décolle, Strategy commence à se fissurer.

Strategy perd 17,3 milliards de dollars, l'action gagne 26 %

Pourquoi le cours de l'action MSTR de Strategy s'est-il envolé vendredi 6 février à l'ouverture des marchés US ? La première Bitcoin Treasury Company au monde a pourtant publié des pertes records la veille, le jeudi 5, lors d'une conférence de presse diffusée en direct.

Plusieurs raisons expliquent cette envolée mystérieuse. D'une part, ces pertes ne sont pas des pertes sèches, mais plutôt des « artifices comptables » : elles ne reflètent pas une sortie de cash, mais simplement la volatilité du Bitcoin.

La volatilité, justement, est la deuxième raison pour laquelle l'action MSTR est en hausse. En fin de semaine, le prix du Bitcoin est passé de 60 000 à 71 000 dollars, entraînant avec lui l'action MSTR et le reste du marché.

Une 3e explication : les investisseurs ne regardent pas le prix de l'action, mais plutôt d'autres signaux, tels que le nombre de Bitcoin détenus, la réserve de trésorerie en dollars ou encore le Yield, c'est-à-dire le nombre de BTC détenus divisé par le nombre d'actions MSTR. Autrement dit, la valeur en Bitcoin d'une action Strategy.

Du côté de ces indicateurs, tout semble vert. Pourtant, comme va nous l'expliquer Éric Benoist, analyste chez Natixis, des signes de faiblesse apparaissent.

Quand Bitcoin tousse, Strategy s'enrhume

Douche froide. Depuis le 15 janvier, le marché des crypto se prend une claque monumentale. Bitcoin, le mur porteur, a perdu plus de 38 % de sa valeur en 20 jours, entraînant les autres cryptomonnaies dans son sillage.

Cette vague baissière n'est que la suite d'un mouvement entamé le 7 octobre 2025. En tout, le marché crypto a perdu 2 210 milliards de dollars, tous les bénéfices engrangés depuis l'élection de Donald Trump.

Nous allons tellement gagner que vous en aurez peut-être même assez de gagner, et vous direz « s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est trop de victoires, nous n'en pouvons plus, Monsieur le Président, c'est trop. » Donald Trump

Strategy, comme toutes les Bitcoin Treasury Companies, permet aux investisseurs de s'exposer au prix du Bitcoin avec un effet de levier. Bien que ce mécanisme ne soit pas toujours perçu comme tel par les investisseurs, c'est pourtant une réalité.

Du Bitcoin avec levier

Couteau à double tranchant. Avec un effet de levier, les hausses sont plus fortes, tout comme les baisses. Lorsque Bitcoin a entamé son rally haussier avec l'élection de Donald Trump en novembre 2024, son prix a augmenté de 107 % en quelques semaines. Pendant le même temps, celui de l'action MSTR explosait de 372 %.

De la même manière, avec la baisse catastrophique du marché crypto au Q4 2025 (le Bitcoin a perdu plus de 50 % depuis le mois d'octobre) l'action Strategy a chuté de 70 %.

Ce n'est donc pas une surprise si l'entreprise affiche une perte de 17,4 milliards de dollars dans ses résultats du Q4 2025. Pour référence, les pertes au Q4 2024 n'étaient que d'un milliard.

Pourtant, selon Éric Benoist, analyste chez Natixis, il ne s'agit là que d'un « artifice comptable. »

« Depuis 2025, une nouvelle loi force les entreprises à présenter les pertes latentes dans leurs résultats » explique-t-il, « mais ce n'est pas une sortie de cash. » Il poursuit : « si le Bitcoin repartait à la hausse, Strategy afficherait des bénéfices records. »

Pour les actionnaires, cette baisse se traduit tout de même par une perte nette de 42,93 dollars par action pour le Q4 2025. Mais comme on dit : « pas vendu, pas perdu. »

Toutefois, le Bitcoin n'a rebondi « que » de 20 % en fin de semaine, alors que l'entreprise de Michael Saylor, elle, a gagné 26 %. Y a-t-il, dans les résultats annoncés, de vraies raisons de se réjouir ?

Trésorerie, accumulation et Yield

« Ce qui compte pour une Bitcoin Treasury » note Éric Benoist, « c'est de pouvoir continuer d'accumuler du BTC dans des conditions favorables aux investisseurs. » Selon l'analyste, la bonne santé d'une entreprise de ce genre se mesure « à sa capacité à honorer ses obligations financières, comme le paiement des coupons et des dividendes. »

Autrement dit, rembourser sa dette, payer ses investisseurs, et augmenter le Yield. Le marché a considéré, à l'annonce des résultats de Michael Saylor, que ces conditions étaient remplies. Pourtant, certains chiffres sont à nuancer.

Côté obligations financières, Strategy semble être protégée. La vente d'actions a permis à Michael Saylor de mettre un trésor de guerre de côté, pour hiberner pendant l'hiver crypto. Les 2,3 milliards de dollars de trésorerie devraient suffire à payer les dividendes et les coupons (remboursement des obligations, de la dette) aux investisseurs, pendant 2 à 3 ans.

Autre chiffre important du Q4 2025, le nombre de Bitcoin accumulés. Avec 101 873 BTC en plus en 2025, Michael Saylor sécurise une « forteresse financière » de 713 502 BTC. Les investisseurs sont donc rassurés, l'homme ne s'est pas détourné de sa mission principale.

Pourtant, comme l'explique Éric Benoist, le rôle de Michael Saylor ne se résume pas seulement à « accumuler du Bitcoin », mais à le faire « dans des conditions favorables aux investisseurs ». Ce détail d'importance est reflété par le Yield.

Le Yield s'érode

Le Yield, c'est le nombre de Bitcoin détenus par Strategy par rapport au nombre d'actions émises. Si Strategy émet des actions, la valeur d'une action est diluée. Mais si cette opération permet d'augmenter le nombre de Bitcoin par action, alors l'opération est positive pour les actionnaires.

Chaque nouvelle émission d'actions et de dette doit avoir, comme objectif final, une augmentation du Yield, mesuré en pourcentage. C'est là que les choses commencent à tanguer.

Pour le Q4 2025, les prévisions publiées par Strategy anticipaient un Yield compris entre 22 et 26 %.

Or, les résultats publiés jeudi affichent un Yield à 22,8 %, frôlant la sortie de route. « Certes, 22,8 % rentre dans la fourchette des estimations et permet à Michael Saylor de sauver la face » constate Éric Benoist. « Cependant, c'est au bas de la fourchette basse, malgré d'importants achats de BTC en janvier. »

Pour l'analyste, ce chiffre soulève des questions. « Est-ce que Michael Saylor arrive encore à accumuler des Bitcoins "dans un contexte favorable aux investisseurs" ? »

Si ce n'est pas le cas, si les meilleurs Bitcoin Treasury Companies n'arrivent plus à garantir une amélioration du Yield en échange d'une dilution du titre, alors le contrat avec les investisseurs est rompu. C'est tout le business model de ces entreprises qui vacille. Éric Benoist

« Never sell your Bitcoin »

Survie. Si le prix de l'action n'est pas l'indicateur le plus pertinent, la crédibilité de l'entreprise et de son PDG sont primordiales. L'euphorie de l'été 2025 est loin derrière. Les rapports publiés par Standard Chartered et Coinbase anticipaient dès septembre une nouvelle phase de marché : « survival of the fittest ».

En ce qui concerne les Bitcoin Treasury Companies, être « the fittest » revient à pouvoir payer ses créanciers, garder leur confiance et surtout conserver des capacités de financement permettant une augmentation du Yield.

Comme l'expliquait Alexandre Laizet, PDG de Capital B (première Bitcoin Treasury d'Europe), lors d'une interview accordée à Cryptoast : « dans un contexte de bear market, la condition numéro 1 pour être solide est d'avoir une réserve opérationnelle suffisante afin de respecter sa stratégie et de ne jamais vendre ses Bitcoins. »

Pour cette raison, la communication de Michael Saylor à l'annonce des résultats s'est concentrée sur ces deux points. Premièrement, réaffirmer sa stratégie et sa détermination, avec un seul message pour le public, sans équivoque : « HODL » : que les investisseurs soient confiants, il ne vendra pas.

Deuxième point, le PDG de Strategy a voulu rassurer le public sur les risques liés à la baisse du prix du Bitcoin. Pour beaucoup, un Bitcoin trop bas forcerait l'entreprise à vendre ses BTC pour payer sa dette, entraînant un effet domino.

Selon le PDG de Strategy, Phong Le (Michael Saylor n'est pas PDG mais Président exécutif), le prix auquel Bitcoin forcerait l'entreprise à « envisager une restructuration, l'émission de nouvelles actions ou l'émission d'une dette supplémentaire » pour couvrir leurs pertes, serait de « 8 000 dollars ».

De quoi rassurer les actionnaires et les investisseurs. Bitcoin à 8 000 dollars, c'est presque trop beau pour être vrai.

Le vrai danger pour les Bitcoin Treasuries, ce n'est pas le prix

« Ce seuil est en réalité le niveau à partir duquel la dette de Strategy deviendrait insolvable » analyse Éric Benoist. « Dans les faits, ce niveau est largement au-delà d'une crise existentielle pour Strategy. » En effet, dès les 30 000 dollars, la panique pourrait s'emparer du marché avec des conséquences désastreuses.

Mais pour l'analyste de Natixis, ce chiffre est « surtout théorique ». Le vrai danger de Strategy et des autres Bitcoin Treasury Companies, ce n'est pas la chute du Bitcoin à 0. Si cette hypothèse signerait évidemment la fin de Strategy, elle est peu probable. Le vrai risque existentiel pour les Treasury Companies, c'est leur incapacité à « générer du vrai rendement ».

Aujourd'hui, Strategy a du mal à augmenter le Yield et à défendre une stratégie d'accumulation bénéfique aux actionnaires. De même, pour rembourser les coupons et payer les dividendes, elle est obligée de vendre des actions.

Vendre des actions pour payer des coupons, ce n'est pas sain. À terme, ces entreprises doivent impérativement trouver une manière de générer de vrais rendements. La solution de Strategy avec son stock STRC ouvre une voie, mais ce n'est pas suffisant : on continue de vendre des actions pour payer des obligations. Ce n'est pas une solution pérenne. Éric Benoist

Changement de modèle, s'adapter ou mourir

L'entreprise de Michael Saylor fait donc face à un problème existentiel. Le modèle de l'accumulation infinie couplée à une augmentation du Yield doit laisser sa place à un autre fonctionnement. Mais pour l'instant, aucune Bitcoin Treasury Company n'a trouvé la recette magique.

Les plus petites et les plus audacieuses, lancées en 2025 au cœur de la hype, ont multiplié les risques pour générer du Yield par tous les moyens. Quitte à créer des montagnes de dettes, prendre des leviers trop importants, qu'elles ne pourront pas honorer en cas de bear market prolongé.

Les Bitcoin Treasury Companies les plus solides, telles que Strategy ou Capital B, ont déjà fait le plein de trésorerie pour passer l'hiver, comme un ours avant l'hibernation. Elles pourront survivre pendant ce bear market, mais elles devront arriver avec un nouveau modèle au printemps.

Pour l'hiver, Michael Saylor affiche 2,3 milliards de dollars en stock, de quoi tenir « 2 à 3 années ». Idem pour Alexandre Laizet.

Lors d'une interview avec Cryptoast, ce dernier nous confiait que Capital B possédait suffisamment de trésorerie pour maintenir sa stratégie et réaliser de nouveaux achats de Bitcoin s'il jugeait le moment opportun.

Fin septembre, nous avions 4,5 millions d'euros en réserve de cash et 59 Bitcoins, ainsi que 9 à 10 millions de réserve opérationnelle en plus de la réserve stratégique, pour des coûts de trésorerie de 2 à 3 millions par an. Notre bear market est couvert. Alexandre Laizet

Une solidité qui va au-delà de la simple survie. Capital B n'a pas attendu la fin du bear market ; l'entreprise a déjà annoncé de nouveaux achats.

Dans un communiqué de presse publié le 9 février, l'entreprise d'Alexandre Laizet dévoile une acquisition de 5 Bitcoin pour un montant de 0,4 million de dollars, maintenant sa cadence habituelle en dépit du marché. La dernière acquisition remonte à seulement fin novembre, pour un montant similaire.

Avec le début de ce bear market, les acteurs les plus solides ont préparé leurs défenses. Pendant l'été 2025, une simple annonce de Bitcoin Treasury suffisait pour propulser des entreprises vers les sommets. L'hiver sera bien différent.

Le prix des actions n'est qu'un indicateur saisonnier, la vérité est ailleurs. L'accumulation de BTC, les conditions de financement, l'augmentation du Yield et la détermination des dirigeants, voilà ce qui fait la force de ces entreprises. Bien plus que la volatilité.

En revanche, cette dernière peut faire peur aux actionnaires et éliminer les acteurs les plus faibles. À la sortie de l'hiver, les survivants auront une position dominante sur le marché. En tant qu'investisseurs, vous pouvez toujours acheter les actions de ces entreprises si vous n'avez pas le cœur assez solide pour acheter directement du Bitcoin. Mais à vos risques et périls.

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.