Le staking bientôt disponible sur les ETF Ethereum spot ?

Depuis leur introduction en bourse, les ETF adossés à l’Ether n'ont pas encore rencontré le succès escompté. L'absence de rendement passif, comme le staking, est souvent pointée du doigt comme un frein à leur adoption. Une évolution réglementaire pourrait cependant inverser cette tendance : selon Bloomberg, les autorités américaines songent à autoriser le staking sur les ETF Ethereum spot dès le mois de mai.

ETF Ethereum : une autorisation de staking attendue pour mai

Les regards sont désormais tournés vers la date du mois de mai 2025, identifiée par de nombreux analystes comme un tournant potentiel pour les ETF Ethereum spot. Selon James Seyffart de Bloomberg Intelligence, la Securities and Exchange Commission (SEC) pourrait donner son feu vert à l'intégration du staking dans ces produits d'investissement.

Jusqu'à présent, l'absence de staking a limité l’intérêt des ETF Ethereum, qui ont connu des entrées relativement modestes depuis leur lancement, avec un prix de l’Ether au plus bas depuis octobre 2023. L'intégration de ce mécanisme de rendement passif offrirait non seulement un levier de performance supplémentaire, mais également une incitation plus importante pour les investisseurs institutionnels.

Cette confirmation ferait suite à celle du 9 avril, lorsque la SEC a autorisé les bourses à lister des contrats d’options sur les ETF Ethereum spot, une décision intervenant après une approbation similaire liée aux ETF Bitcoin en 2024.

Les options permettent aux investisseurs de se couvrir ou de spéculer sur les prix de l’Ether, mais surtout, cette décision est perçue comme un pas décisif vers l’approbation du staking au sein des fonds. Pour James Seyffart, analyste chez Bloomberg Intelligence, l’ouverture au staking pourrait suivre dès la fin mai, même si la date limite finale est fixée à octobre 2025.

« C’est possible qu’ils soient approuvés pour le staking plus tôt, mais la date finale est fin octobre », a-t-il déclaré sur X.

Le rôle clé du staking dans l’attractivité des ETF Ethereum

Robbie Mitchnick, responsable des actifs numériques chez BlackRock, a récemment souligné que sans staking, les ETF Ethereum restent moins compétitifs que leurs homologues adossés au Bitcoin. Il affirme que le rendement du staking est une composante fondamentale à prendre en compte.

« Sans le staking, ces ETF perdent en attractivité face aux produits liés au Bitcoin », explique-t-il.

Même si la SEC n’a pas encore donné son feu vert, le marché institutionnel semble déjà en mouvement. Des États américains commencent à se pencher sur des réserves de cryptos, et certaines banques ont reçu l’autorisation de valider des transactions sur Ethereum. Ces signaux laissent penser que le staking institutionnel devient inévitable, selon certains analystes.

