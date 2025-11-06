Stablecoins : la Banque d’Angleterre fixe des limites

La réglementation du secteur des cryptomonnaies s'accélère un peu partout dans le monde, avec des disparités toutefois importantes d'une juridiction à l'autre. Une réalité hautement concurrentielle qui pousse la Banque d'Angleterre à accélérer la cadence afin de tenter de s'aligner sur les États-Unis, en imposant toutefois un plafond de détention aux Britanniques.

La Banque d'Angleterre veut réglementer les stablecoins « aussi rapidement qu’aux États-Unis »

En ce qui concerne la réglementation des stablecoins, les États-Unis s'imposent avec une bonne longueur d'avance depuis la mise en place du cadre réglementaire GENIUS Act. Une situation presque logique et nécessaire, puisque la quasi-totalité de l'offre disponible de ces cryptomonnaies s'adosse à son dollar USD.

Une réalité qui met en lumière l'apparition d'une forte concurrence réglementaire internationale, afin de devenir la juridiction la plus accueillante pour implanter les sociétés crypto en quête de territoires favorables. Et pendant que l'Union européenne ne semble pas comprendre cette réalité, le Royaume-Uni accélère la cadence afin de procéder « aussi rapidement qu’aux États-Unis ».

Une déclaration qui émane de la sous-gouverneure de la Banque d’Angleterre, Sarah Breeden, au sujet de nouvelles règles nationales sur les stablecoins annoncées comme imminentes. Le but étant apparemment de rassurer les acteurs locaux du secteur des cryptomonnaies au sujet d'un retard en train de se creuser dans le domaine.

Notre objectif est de veiller à ce que notre régime soit opérationnel aussi rapidement qu’aux États-Unis. Il semble primordial de réaliser cette étape ensemble et c’est là une occasion formidable ». Sarah Breeden

Tout en imposant un plafond de détention à 20 000 livres sterling

Toutefois, cet alignement apparent sur la politique réglementaire américaine en matière de stablecoins affiche quelques différences notables, notamment au sujet d'un plafonnement de la quantité que les britanniques pourront détenir, déjà fixée une première fois à 10 000 livres sterling en septembre dernier.

Une décision réaffirmée par la sous-gouverneure de la Banque d’Angleterre lors de sa récente intervention sur le sujet. La raison invoquée ? Un marché britannique des prêts hypothécaires directement géré par les banques commerciales, avec des dépôts bancaires essentiels, alors que du côté des États-Unis cela concerne plus largement les marchés financiers, avec des institutions comme Fannie Mae ou Freddie Mac.

Aux États-Unis, les gens obtiennent leurs prêts hypothécaires auprès de Fannie Mae et Freddie Mac, qui sont financées sur les marchés financiers. Au Royaume-Uni, les gens obtiennent leurs prêts hypothécaires auprès de banques commerciales. De ce fait, la question de la nécessité de plafonds lors de la transition vers un monde dominé par les stablecoins est moins pertinente pour le régime américain ». Sarah Breeden

Dans les faits, la Banque d'Angleterre maintient donc son plafonnement de détention imposé aux stablecoins, avec une limite toutefois augmentée à 20 000 livres sterling pour les particuliers, et à 10 millions de livres sterling pour les entreprises. Une situation présentée comme temporaire, sans toutefois préciser la durée de cet exercice de transition.

Source : Bloomberg

