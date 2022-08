Solana Summer Shandy : la bière aux plus de 40 références Web3 et NFTs

Le projet barrelDAO a lancé la commercialisation d’une bière rendant hommage à l’écosystème Solana. La Solana Summer Shandy, aromatisée à la limonade, est conditionnée dans une canette reprenant ainsi plus d’une quarantaine de références à des collections de tokens non fongibles (NFT) ou à l’univers crypto en général.

Nous retrouverons par exemple des représentations des Okay Bears ou des Degenerate Apes :

Secondary markets on Magic Eden if you miss out on the initial drop pic.twitter.com/qO86liYMwV

1.35 SOL Shipping included to US, UK, Australia

Au total, ce sont 333 packs de 16 canettes, qui ont tous été vendus sous la forme d’un ticket de caisse NFT, donnant droit à une livraison aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Australie. Le prix de mint initial était de 1,35 SOL.

Ces NFTs peuvent être obtenus sur la marketplace Magic Eden via le marché secondaire. Cette période d’échange durera au total 15 jours, avec un compte à rebours prenant effet à partir de lundi 29 août :

1/ 🧾@BarrelDAO’s Solana Summer Shandy goes live in two hours.

think @Nike drops landing on @stockx — but rooted on-chain

specifically, products are tokenized as 'BarrelDAO receipts' - allowing them to be traded on @MagicEden

we are experimenting with Redeemable Commerce

👇 pic.twitter.com/IP4Yz9l69k

