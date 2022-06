Solana (SOL) lance le Saga, le 1er smartphone taillé pour le Web 3.0

Lors d'une conférence organisée à New York, Solana Labs a levé le voile sur le Saga, son premier smartphone. Tournant sous le système d'exploitation Android, le téléphone bénéficie d'une fiche technique haut de gamme.

Le hardware de l'appareil a été développé par Osom, une start-up qui se focalise sur le respect de la vie privée. L'entreprise compte de nombreux ingénieurs ayant travaillé sur l'Essential Phone du célèbre Andy Rubin.

Dans un communiqué publié en marge de la conférence, Solana Labs explique que le smartphone embarque des « fonctionnalités étroitement intégrées à la blockchain Solana ». Le smartphone se distingue en effet par des fonctionnalités logicielles liées à l'écosystème Solana (SOL).

Solana Labs a développé une suite de solutions Android qui permettent de faciliter la navigation sur le Web 3.0 et l'utilisation de la blockchain Solana. Pour développer des apps reposant sur ces outils, la start-up met un kit de développement open source à disposition des développeurs, le Solana Mobile Stack.

Ce kit de développement inclut notamment Solana Pay, une solution de paiement mobile qui permet de régler ses achats via la blockchain Solana. L'outil propose surtout d'effectuer des paiements mobiles sans contact avec le smartphone et les cryptomonnaies stockées sur un wallet numérique.

Pour mémoire, le protocole Solana Pay avait été annoncé en février dernier. Il permet aux commerçants d'accepter les cryptomonnaies comme moyen de paiement.

Les solutions Android développées par Solana Labs comprennent également Seed Vault, une solution de stockage de cryptomonnaies. Ce système conserve les clés privées et les mots de passe de vos wallets hors de portée des hackers. Les données sont stockées à l'écart du système d'exploitation Android afin d'éviter les tentatives de piratage. Le kit comprend aussi un protocole qui permet de connecter un wallet à des sites web ou des applications.

Les solutions logicielles de Solana Labs seront installées par défaut sur le Saga. Parmi les applications préinstallées, on trouvera également le Solana dApp Store, une boutique de DApps. Néanmoins, toutes les apps conçues avec le kit Solana Mobile Stack seront disponibles sur n'importe quel smartphone Android.

Grâce aux solutions développées par Solana, le smartphone sera notamment capable de créer un token non fongible (NFT). Comme l'explique le communiqué, le processus de mint est facilité. En effet, « les transactions sécurisées sur un téléphone peuvent être facilement autorisées par les clés privées » détenues par Seed Vault.

Solana Labs explique l'initiative par l'importance grandissante du smartphone dans la vie des utilisateurs. La start-up regrette que le secteur des cryptomonnaies ait pris du retard dans ce domaine. En effet, de nombreux services du Web 3.0 ne sont pas optimisés pour smartphone.

« Près de 7 milliards de personnes utilisent des smartphones dans le monde et plus de 100 millions de personnes détiennent des actifs numériques - et ces deux chiffres continueront de croître », explique Anatoly Yakovenko, cofondateur de Solana, soulignant qu'il est temps que « la cryptomonnaie passe au mobile ».