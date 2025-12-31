Après avoir levé 48 millions de dollars, la société soutenue par David Beckham renonce à acheter du Bitcoin

Un échec de plus dans le monde des trésoreries en cryptomonnaies. Prenetics Global, une société soutenue par la star du football David Beckham, renonce à acheter du Bitcoin (BTC). Pourquoi ?

Après avoir levé 48 millions de dollars, la société soutenue par David Beckham renonce à acheter du Bitcoin
Une société liée à Beckham stoppe les achats de Bitcoin

En juin dernier, la société de santé Prenetics était particulièrement « bullish » en ce qui concerne le Bitcoin. Elle affirmait qu’elle devenait « la première entreprise de santé à adopter une stratégie agressive d’allocation en Bitcoin pour sa trésorerie », en s’inspirant de Strategy.

💡 A lire – Liste des Bitcoin Treasury Companies : ces entreprises cotées qui accumulent des BTC

En plus d’acquérir 20 millions de dollars de BTC à l’époque, elle avait recruté un ancien d’OKEx, Andy Cheung. Ce dernier avait fait un lien peut-être hasardeux entre la santé et les monnaies numériques :

blockquote icon

Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère où la génomique, la médecine personnalisée et les actifs numériques vont converger de manière à révolutionner notre approche de la santé humaine, de la longévité et de la création de richesse. Pour concrétiser cette vision à grande échelle, nous avons besoin de détenir des volumes importants de Bitcoin.

Un environnement qui a changé

Mais 6 mois plus tard, la société soutenue par David Beckham a changé radicalement de ton. Alors qu’elle avait levé 48 millions de dollars en octobre dernier pour financer ses achats de Bitcoin, elle fait marche arrière.

👉 Sur le même sujet – Crise des Ethereum Treasury Companies : ETHZilla vend massivement et Bitmine résiste

Prenetics ne souhaite ainsi plus devenir une société de trésorerie et préfère se concentrer sur IM8, sa marque de complément alimentaire :

blockquote icon

Notre conseil d’administration et notre équipe dirigeante ont unanimement conclu que la voie la plus prometteuse pour créer une valeur actionnariale forte et durable consiste à concentrer entièrement nos efforts sur cette opportunité unique qui se présente à nous avec IM8.

Chute des cours et désertion des sociétés de trésorerie

Cette volte-face survient alors que le cours du BTC a nettement baissé. En octobre dernier, la cryptomonnaie atteignait un record absolu à 126 000 dollars. Ce matin, elle n’atteint plus « que » 88 300 dollars.

👉 Dans l’actualité – Strategy a acheté plus souvent du Bitcoin en 2025 qu’au cours des 2 années précédentes

La correction du cours du Bitcoin et des cryptomonnaies a douché quelques enthousiasmes, alors que les trésoreries avaient fleuri à l’automne dernier. Souvent portées par des sociétés sans lien avec la monde des cryptomonnaies, elles capitalisaient sur la hausse du cours du BTC ces deux dernières années.

Mais l’atmosphère a changé depuis. Plusieurs sociétés de trésorerie ont revu leurs ambitions à la baisse, voire ont annoncé cesser l’accumulation. Combien en restera-t-il après cette phase de correction du marché ? La question est posée.

Source : Prenetics

