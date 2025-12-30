Strategy a acheté plus souvent du Bitcoin en 2025 qu'au cours des 2 années précédentes

La société leader des Bitcoin Treasuries, Strategy, a fortement accéléré son accumulation au cours de l’année écoulée, avec un dernier achat officialisé hier qui porte le montant total de ces acquisitions à 227 000 BTC sur cette période. Comment se positionne-t-elle face à la crise qui frappe actuellement ce secteur ?

Strategy a intensifié ses achats de Bitcoin en 2025 comme jamais

Depuis 2020, la société Strategy s’impose comme le leader incontesté des Bitcoin Treasuries avec une accumulation régulière qui porte le total de ses avoirs à 672 497 BTC en cette fin d'année, soit un portefeuille estimé à un peu plus de 59 milliards de dollars qui en fait la plus grosse détentrice de Bitcoin au monde.

Une accumulation dont le dernier achat revendiqué est intervenu ce 29 décembre, avec l'ajout de 1 229 BTC pour un montant annoncé de 108,8 millions de dollars (environ 88 600 dollars par BTC). De quoi confirmer le statut d'année record pour 2025, avec un total de 227 000 BTC achetés au cours de cette période.

Strategy has acquired 1,229 BTC for ~$108.8 million at ~$88,568 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 23.2% YTD 2025. As of 12/28/2025, we hodl 672,497 $BTC acquired for ~$50.44 billion at ~$74,997 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD $STRE https://t.co/UGvjHj5WPg — Strategy (@Strategy) December 29, 2025

Dans les faits, Strategy a réalisé ses achats de BTC sur 41 semaines au total, avec une régularité presque hebdomadaire sur les 12 derniers mois. Un record qui pulvérise à lui seul le cumul des 17 achats réalisés en 2024 (220 300 BTC au total) et des 8 opérations effectuées en 2023 (56 650 BTC au total).

Selon le formulaire 8-K déposé par Strategy auprès de la SEC pour officialiser sa dernière opération, le coût d'achat moyen de ses BTC s'élève actuellement à 74 997 dollars par unité.

Une bonne opération dans l'ensemble qui apparaît toutefois comme moins favorable sur l'année écoulée, avec « un coût d'acquisition moyen négatif pour 2025 à environ 100 000 dollars par BTC », selon les analystes de Bloomberg.

Michael Saylor aurait dû « acheter à peu près n'importe quel autre actif au lieu du Bitcoin »

Un bilan mitigé pour 2025 que l'anti-Bitcoin notoire Peter Schiff n'a pas manqué de pointer sur le réseau X, en affirmant que Strategy « affiche un « bénéfice papier » de seulement 16 % représentant un rendement annuel moyen tout juste supérieur à 3 % » qui aurait dû pousser son fondateur, Michael Saylor, à « acheter à peu près n'importe quel autre actif au lieu du Bitcoin ».

Une déclaration rapidement critiquée et corrigée par l'analyste et investisseur crypto Willy Woo, en y ajoutant un taux de rentabilité interne (TRI) qui permettrait à Strategy d'afficher un résultat plus proche de 35 % annualisé. Le débat reste ouvert sur le réseau X...

🗞️ Strategy se prépare à un « hiver crypto prolongé »

Quoi qu'il en soit, le rendement annuel sur le Bitcoin affiché sur le site de Strategy indique un taux de 23,2 % en YTD. De plus, l'entreprise de Michael Saylor a récemment annoncé la levée de 748 millions de dollars afin de renforcer sa trésorerie en dollars américains, désormais estimée à plus de 2 milliards de dollars, dans l'optique d'un « hiver crypto prolongé ».

Fait intéressant, cette accumulation de dollars devait s'accompagner d'une mise en pause des achats de Bitcoin pour la fin de l'année. Une logique que le leader des Bitcoin Treasuries semble visiblement bien incapable de respecter.

Sources : Strategy, SEC, Peter Schiff

