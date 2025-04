La société de médias de Donald Trump pourrait lancer une cryptomonnaie

Après le TRUMP, une cryptomonnaie utilitaire ? Trump Media & Technology Group envisage le lancement d’un token pour l’ensemble des services de l’écosystème.

Une nouvelle cryptomonnaie liée à Donald Trump ?

La société du président des États-Unis, Trump Media & Technology Group, a partagé une lettre à ses actionnaires ce mardi. On y trouve les esquisses de plusieurs projets, dont une cryptomonnaie qui pourrait être utilisée sur les différents services, à l’instar de Truth Social :

Dans le cadre d’un programme de récompenses, nous envisageons d’introduire un token utilitaire dans un portefeuille numérique Truth. Ce jeton pourra, dans un premier temps, être utilisé pour payer les frais d’abonnement à Truth+, puis être appliqué à d’autres produits et services de l’écosystème Truth.

Truth+ est une plateforme de streaming, censée se positionner en opposition aux « Big Media ». Elle a été lancée dans l’écosystème Truth en août dernier.

Les nombreux projets crypto du président américain

Donald Trump détient 50 % de Trump Media, qui a essaimé plusieurs projets liés aux actifs numériques ces derniers mois. En novembre dernier, l’entreprise avait ainsi enregistré un document pour Truth. Fi, son versant Fintech, afin de proposer un portefeuille numérique.

Trump Media a également signé un partenariat avec Crypto.com, ce qui permet à l’entreprise de proposer des ETF, toujours sous l’égide de Truth.Fi. On peut aussi mentionner World Liberty Financial, une société portée par les fils de Donald Trump, qui propose elles aussi des services Fintech et crypto. Elle a récemment sorti un stablecoin.

La première cryptomonnaie lancée par Donald Trump, le Official Trump (TRUMP) a cependant été vivement critiquée au sein de l’écosystème. L’approvisionnement est largement concentré dans les mains du président des États-Unis, qui l’utilise notamment pour offrir des « dîners exclusifs » avec lui.

Les liens entre Donald Trump et ses diverses entités liées aux cryptomonnaies suscitent plus largement des débats, le président des États-Unis étant couramment accusé de s’enrichir grâce à son positionnement à la tête de la plus grande économie mondiale.

Source : The Block

