Donald Trump transforme son memecoin en passeport pour un dîner présidentiel, le prix décolle

Mercredi, les équipes derrière le memecoin de Donald Trump ont dévoilé la possibilité de participer à un dîner avec le président américain pour les plus grands détenteurs du token. Voici ce qu’il faut savoir.

Si le memecoin TRUMP a pu prêter à débat lors de son lancement en janvier dernier, le président américain vient de nouveau de faire du Donald Trump, en permettant l’accès à un dîner avec lui pour les plus grands détenteurs de son token.

Ledit dîner aura lieu le 22 mai prochain au Trump National Golf Club, et 220 places sont accessibles. Pour décrocher l’un des tickets, il s’agit donc de grimper dans le classement, lui-même étant calculé sur une moyenne pour la période du 23 avril au 12 mai prochain.

À l’exception près qu’il faille dépenser à ce jour la modique somme de 41 000 dollars pour ne serait-ce qu’entrer dans le classement, sans garantie de s’y maintenir, l’accès à l’évènement sera donc « gratuit ».

En outre, les 25 premiers se verront offrir une entrée VIP. Notons toutefois qu’à l’heure de l’écriture de ces lignes, les avoirs moyens de la 25e place sont de 13 360 tokens TRUMP, soit plus de 165 000 dollars. D’ailleurs, il serait logique de voir ces exigences augmenter au fil des jours, à mesure qu’un engouement se crée autour de cette soirée.

Sans surprise, l’annonce a effectivement créé un élan haussier sur le memecoin, qui affiche actuellement une hausse de près de 37 % sur les dernières 24 heures. Après un point bas à 7,14 dollars le 7 avril dernier, le prix du TRUMP s’envole donc de nouveau et est désormais de 12,33 dollars, pour une capitalisation de près de 2,48 milliards de dollars :

Cours du memecoin TRUMP en données quotidiennes

D’autre par, précisons que le nombre de places est strictement limité à 220, et qu’il ne sera donc pas possible de venir accompagné :

Chaque invitation au dîner permet l'accès à une seule personne, sans personne supplémentaire, sans exception. C’est un évènement hautement sécurisé et prestigieux avec le président Trump. Si vous avez obtenu une place à la table, c’est parce que vous l’avez méritée.

Néanmoins, il n’est pas nécessaire d’être l’un des détenteurs de l’une des adresses éligibles pour être invité, puisqu’il est possible d’offrir sa place à une personne tierce en renseignant son nom et ses coordonnées lors de la réservation.

Alors que 80 % de la liquidité du memecoin TRUMP est détenue par ses équipes, notons que le choix de la date de l’évènement et ses modalités d’accès ne relèvent probablement pas du hasard. Et pour cause, les premiers déverrouillages ont commencé ce mois-ci, et cette nouvelle hausse est donc la bienvenue pour permettre de vendre des positions.

Pour étayer ce scénario, il sera donc intéressant de rester attentif à ce genre d’initiatives lors des prochains déblocages.

Sources : Site Web, TradingView

