Donald Trump a lancé un « jeu perdant perdant » avec les tarifs douaniers selon le gouverneur de la banque de France

Alors que l’économie mondiale vacille, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France et membre influent du conseil des gouverneurs de la BCE, condamne la politique commerciale de Donald Trump. Dans un discours prononcé à New York, il appelle à une désescalade pour éviter une spirale destructrice de hausses de droits de douane.

Une critique frontale de la politique commerciale américaine

L’économie mondiale traverse une période fragile depuis la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Le président américain déstabilise les autres pays avec la menace d'instaurer de nouveaux droits de douane, alimentant des tensions commerciales de plus en plus importantes. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a pris la parole mardi 22 avril 2025 à New York, se positionnant avec fermeté contre la politique protectionniste du président américain.

Donald Trump a signé le monde entier dans un jeu perdant-perdant fondé sur des arguments économiques erronés.

Le timing de cette déclaration n’est pas anodin : elle intervient quelques heures après une révision à la baisse des prévisions de croissance mondiale par le FMI, qui a également mis en garde contre les risques d’une guerre commerciale totale. Pour éviter cette situation, le gouverneur de la banque de France encourage à l'ouverture d'un dialogue constructif entre les pays :

Il est plus crucial que jamais, des deux côtés de l’Atlantique, de dire la vérité, d’évaluer pleinement les dégâts d’une guerre commerciale et d’ouvrir la voie à un dialogue positif.

François Villeroy défend l'Union européenne et le commerce international

Et François Villeroy de Galhau ne s'est pas arrêté là. Souvenez-vous : le 26 février dernier, alors qu'il annonçait gonfler les droits de douane, Donald Trump avait déclaré que « l’Union européenne a été créée pour arnaquer les États-Unis, c’est son but, et elle a bien réussi », devant un parterre de journalistes. Le président de la banque de France a tenu à rétablir la vérité et rappeler les origines de l'Union européenne :

L’Union européenne a été construite pour apporter une paix durable, la démocratie et une économie de marché en Europe après la guerre. Ce sont trois valeurs américaines fondamentales, et cette union a été légitimement fondée avec le soutien des États-Unis.

🗞️ La politique crypto de Donald Trump fait peur : la BCE demande encore plus de régulation

François Villeroy de Galhau a par ailleurs rappelé que le commerce international n’est pas un jeu : « C’est le moyen le plus efficace de prospérer ensemble en échangeant biens et services, idées, talents et innovations », a-t-il assuré. Il prône ainsi le maintien d’une coopération pragmatique avec les États-Unis, en évoquant plusieurs champs de collaboration encore possibles : stabilité financière, paiements transfrontaliers, cryptoactifs, cybersécurité ; ou encore la lutte contre le dérèglement climatique.

Enfin, François Villeroy de Galhau a soutenu la prédiction de la Banque de France concernant les taxes douanières dites réciproques annoncées le 2 avril par Donald Trump. Même si elles ont été suspendues pour trois mois, elles devraient bel et bien faire reculer la croissance dans la zone euro d'au moins 25 points de base en 2025.

Source : Bloomberg

