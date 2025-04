La politique crypto de Donald Trump fait peur : la BCE demande encore plus de régulation

Alors que Donald Trump adopte une approche favorable aux cryptomonnaies, la Banque centrale européenne (BCE) a exprimé ses craintes. Tandis que celle-ci demande encore plus de régulation, toutes les instances européennes ne sont pas du même avis.

La Banque centrale européenne (BCE) craint l’approche de Donald Trump

Depuis son élection en novembre 2024, Donald Trump est allé dans le sens de ses promesses de campagnes, en assumant le contre-pied par rapport à la précédente administration pour ce qui est de la régulation crypto. Alors que celle-ci tend à être beaucoup plus ouverte, ce changement de position des États-Unis n’est pas vu d’un très bon œil par tout le monde, à commencer par la Banque centrale européenne (BCE).

En effet, les responsables de cette dernière appellent à un durcissement des règles, en particulier sur le volet des stablecoins, alors que le règlement MiCA est pourtant tout juste entré en application.

🔎 Quel stablecoin euro choisir ?

Selon divers documents consultés par le média Politico, les craintes porteraient notamment sur une fuite vers le dollar, en raison d’une possible recrudescence d’actifs libellés dans cette monnaie, favorisée par le changement de politique américaine.

Ainsi, Politico rapporte que la BCE voudrait voir une réglementation « sérieusement repensée », car l’actuelle serait « trop permissive envers le modèle multi-émission ».

Meria : acheter des cryptos et les faire fructifier simplement avec le staking

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Une Commission en opposition à la BCE

Malgré ces inquiétudes, toutes les instances européennes ne sont pas du même avis, à commencer par la Commission, qui n’aurait pas l’intention de réviser MiCA à court terme. Pour des responsables restés anonymes, la BCE aurait exagéré ces risques et aurait mal compris toutes les implications du règlement actuellement en vigueur en Europe, qui serait suffisant, même en tenant compte des dernières nouveautés de Donald Trump :

La Commission a clairement indiqué qu’elle avait des points de vue différents sur ce sujet, et peu de [pays] ont soutenu l’idée que nous devrions maintenant nous précipiter et commencer à apporter des changements rapides [aux règles] sur la seule base de cela.

En outre, le diplomate à l’origine de ces propos a aussi affirmé que la BCE noircissait volontairement le tableau sur le plan des stablecoins, afin de donner plus de crédit à son euro numérique.

👉 Dans l’actualité également — « Une approche rationnelle, cohérente et fondée sur des principes » — Le nouveau président de la SEC vient de prêter serment

Au lieu de s’attacher à cette « innovation » qui n’intéresse personne, la BCE pourrait aussi se demander si l’un des meilleurs moyens de renforcer l’euro ne serait justement pas de faciliter l’émission de stablecoins. Pour le moment, il semble toutefois que nous sommes loin d’une telle remise en question, et que la dernière partie du célèbre adage « les États-Unis innovent, la Chine copie et l’Europe régule » soit plus que jamais d’actualité.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Politico

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital