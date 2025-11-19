La Société Générale émet des obligations tokenisées pour la première fois aux États-Unis

Après avoir déjà émis des obligations tokenisées par le passé, la Société Générale réitère aujourd'hui l'expérience avec une première aux États-Unis. Plongeons-nous dans les détails de cette opération.

La Société Générale adresse les États-Unis avec une nouvelle émission obligataire tokenisée

Dès 2019, la Société Générale a fait figure de pionnière en émettant des obligations tokenisées en Europe sur la blockchain Ethereum (ETH). Aujourd'hui, la banque poursuit sur sa lancée, en visant cette fois le marché américain, dans un contexte où la tokenisation d'actifs du monde réel prend de l'ampleur.

👨‍🏫 Qu'est-ce que la tokenisation et quels secteurs transforme-t-elle ?

En l'occurrence, ces titres portent sur des obligations à court terme adossé au taux variable du « Secured Overnight Financing Rate Data » (SOFR).

Ces obligations sont émises par la filiale SG Forge grâce à la technologie de Broadridge Financial Solutions, et ont été acquises par DRW.

Cette fois-ci, c'est la blockchain Canton Network qui a été retenue, tandis que la célèbre banque américaine BNY a servi d'intermédiaire comme « agent payeur ».

Jean-Marc Stenger, le directeur général de SG Forge, a exprimé son enthousiasme vis-à-vis de cette nouvelle étape :

La réalisation de cette transaction souligne notre position de premier plan dans le secteur de la tokenisation des titres. Il démontre toute l’expertise de Société Générale à intégrer en toute sécurité de nouveaux instruments sur blockchain, dans un environnement juridique et réglementaire sophistiqué.

👉 Dans l'actualité également — Ondo décroche un agrément européen pour sa plateforme d’actions tokenisées

Le mois dernier, rappelons que SG Forge s'est également démarquée, en décrochant son agrément MiCA auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), afin d'adresser l'ensemble du marché européen sur des services de conservation, d'administration et de transfert de crypto-actifs.

En parallèle, ses stablecoins EURCV et USDCV sont aujourd'hui respectivement capitalisés à 65,75 millions d'euros et 6,48 millions de dollars.

