Ripple propose d'acquérir Circle pour 5 milliards de dollars et essuie un refus – Mais pourquoi faire ?

Ripple, la société émettrice du XRP, a proposé d'acquérir le géant américain Circle - émetteur du 2e plus grand stablecoin du marché crypto, l'USDC - avec une enveloppe de 4 à 5 milliards de dollars, selon une information exclusive de Bloomberg.

Toutefois, l'offre a été refusée par Circle, jugée trop faible. Selon les sources anonymes de Bloomberg, Ripple serait indécise quant à l'idée de proposer un montant plus élevé. Contactée, Circle a de son côté simplement précisé qu'elle ne commentait pas les « rumeurs du marché », ajoutant qu'elle demeurait « dans une période de silence réglementaire avec la SEC », et que ses objectifs à long terme restaient les mêmes.

Un montant jugé trop faible, mais qui correspond pourtant à la valorisation supposée de Circle. Plus tôt ce mois-ci, Matthew Sigel, le responsable des actifs numériques chez VanEck, estimait ce montant dans une fourchette allant de 4 à 6 milliards de dollars.

Parmi les objectifs de Circle, il y a surtout celui d'une entrée en bourse. Il y a un mois, nous apprenions que la société émettrice de l'USDC se faisait épauler par JPMorgan Chase et Citigroup, 2 mastodontes de la finance, pour y parvenir. Le calendrier prévu révèle une IPO attendue pour le printemps.

Mais pourquoi donc Ripple voudrait-elle acquérir Circle ? Depuis la fin d'année dernière, la société a commencé à émettre son propre stablecoin adossé au dollar américain, le RLUSD. Tout comme pour l'USDC ou l'USDT, ce dernier est garanti par de dépôts en cash, des obligations d'État américaines et des équivalents de trésorerie.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le RLUSD fait pâle figure en comparaison de l'USDC (lui-même bien inférieur à l'USDT de Tether), avec 316 millions de dollars de capitalisation boursière et 60 millions de dollars de volume échangé sur les dernières 24 heures. En comparaison, l'USDC de Circle pèse 61,57 milliards de dollars, avec un volume de 10,1 milliards de dollars sur la même période. Autant dire que les 2 stablecoins ne jouent pas dans la même cour.

Pour autant, cet écart à lui seul justifierait-il une acquisition à 5 milliards de dollars ? D'autant plus que Circle n'est pas connue pour être particulièrement lucrative, surtout en comparaison avec son principal concurrent, Tether, qui est l'une des entreprises les plus rentables au monde.

Il se pourrait plutôt que Ripple ait peur pour son business model : le 21 avril, Circle a dévoilé Circle Payments Network (CPN), un réseau de paiement visant à connecter les banques traditionnelles, néobanques, prestataires de services de paiement, fournisseurs de services sur actifs numériques et portefeuilles numériques entre eux. C'est-à-dire faire la même chose que Ripple et son réseau.

Ok, this is big. Circle just launched a direct Ripple competitor. CPN (https://t.co/lQq57SwzO4) competes directly with Ripple Payments (aka ODL). Game is on. It will be interesting to see how this will evolve and how competition will drive more innovation. https://t.co/8SMccnaE2A pic.twitter.com/cLTtLm8K0P

— Panos 🔼{X}🇬🇷 (@panosmek) April 21, 2025