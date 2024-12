10 milliards de dollars : C'est le montant record de profits nets que prévoit Tether sur l'année 2024

Alors que l'année 2024 touche à sa fin, Tether, le géant américain derrière l'USDT, confirme sa position de leader incontesté dans l'écosystème des stablecoins. Avec des bénéfices records estimés à 10 milliards de dollars, l'entreprise continue d'étendre ses tentacules bien au-delà du seul secteur des cryptomonnaies.

L'implacable Tether enregistre des profits défiant toute concurrence

Selon des informations de Bloomberg, le géant américain Tether prévoirait 10 milliards de dollars de profit pour cette seule année 2024.

Tether émet l'USDT, le stablecoin le plus capitalisé du marché, et ce de très loin. L'USDT avoisine les 140 milliards de dollars de capitalisation boursière à l'heure où nous écrivons ces lignes, loin devant son principal concurrent, l'USDC de Circle, qui compte pour environ 90 milliards de dollars de moins.

Selon l'un de ses récents communiqués, Tether revendique 350 millions de clients dans le monde.

Évolution de la dominance des stablecoins, avec l'USDT de Tether en vert et l'USDC de Circle en bleu

Profitant du bull run et de l'explosion du cours du Bitcoin, la capitalisation de l'USDT a grimpé de 50 milliards de dollars cette année.

Le produit phare de Tether avoisine les 140 milliards de dollars de capitalisation, est utilisé par 350 millions de personnes, et pourtant, le géant de la cryptomonnaie n'emploie qu'un peu plus de 100 employés, ce qui en fait, de très loin, l'une des entreprises les plus rentables au monde.

Les profits générés par Tether proviennent majoritairement de ses bons du Trésor américain, qui représentent actuellement 67,38 % de ses réserves. La société gérée par Paolo Ardoino a également profité de la hausse du cours de l'or, qui a grimpé de plus de 27 % sur l'année. Le métal précieux vaut aujourd'hui pour 3,95 % de ses réserves.

Enfin, la hausse du prix du BTC lui a également directement profité, puisqu'elle détient l'équivalent de 7,3 milliards de dollars de la reine des cryptomonnaies.

L'émetteur de l'USDT continue de diversifier ses investissements

Du fait de ses faibles frais opérationnels, Tether dispose d'une colossale trésorerie. La société multiplie les investissements, mettant la main au portefeuille pour s'étendre jusque dans le secteur de l'agriculture ou des biotechnologies.

C'est bien connu, il est préférable de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est pourquoi les tentacules de Tether vont désormais au-delà du seul secteur des cryptomonnaies. Et d'ailleurs, la firme n'a pas vraiment le choix, puisque les baisses de taux de la Fed impactent directement ses revenus provenant des bons du Trésor.

Howard Lutnick, désigné par Donald Trump pour occuper le poste de secrétaire au Commerce, est à la tête de Cantor Fitzgerald, une société ayant investi dans Tether et assurant la garde des réserves de l'émetteur de stablecoins.

Nous l'évoquions dans nos colonnes plus tôt, Howard Lutnick discuterait de l’approfondissement des relations financières entre les 2 entités et envisagerait la mise en place d’un programme de prêts basé sur le Bitcoin. Tether a également révélé « Hadron » le mois dernier, sa plateforme dédiée à la tokenisation d'actions et d'obligations.

Selon Paolo Ardoino, la société devrait continuer d'explorer les opportunités d'investissement l'année prochaine, surtout avec le très probable assouplissement réglementaire à venir dans le secteur blockchain et crypto.

Sources : Bloomberg, Glassnode

