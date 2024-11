Les prêts collatéralisés par du Bitcoin arrivent, grâce à Tether

Tether est une entreprise discrète dont on entend de plus en plus parler. Dernier coup d’éclat en date, son « marriage » avec Cantor Fitzgerald. Cette union, entre un géant de la crypto et un géant de la finance, va donner des enfants intéressants. En particulier des prêts en dollars collatéralisés par du Bitcoin.