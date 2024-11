Ce géant de la finance veut offrir le trading de crypto à ses clients

Charles Schwab et ses 10 000 milliards de dollars arrivent sur le marché des cryptomonnaies. Contrairement aux institutionnels classiques comme Vanguard, l'entreprise souhaite permettre à ses clients de trader directement les cryptomonnaies. Un changement de paradigme est en cours.

Charles Schwab veut manger les cryptomonnaies

Charles Schwab accélère son développement dans le marché crypto. Lors de la Schwab IMPACT conference annuelle à San Francisco le 21 novembre 2024, le président de Charles Schwab a annoncé que son entreprise allait étendre son offre de service et d’investissement en cryptomonnaies.

Rick Wurster n’est pas encore PDG de Charles Schwab, il prendra ses fonctions le 1er janvier 2025. L'homme n’a pas attendu d’entrer officiellement en poste pour annoncer ses ambitions et celles de son entreprise.

Charles Schwab gère un peu moins de 10 000 milliards de dollars pour le compte de ses clients, ce qui fait d’elle l'une des plus grandes sociétés proposant des services d’investissement aux États-Unis. Un géant qui a les yeux rivés sur le marché crypto.

Cet intérêt ne date pas d’hier. Contrairement à certains de ses concurrents, Charles Schwab propose déjà une grande variété d'outils pour permettre à ses clients de s’exposer aux cryptomonnaies. Comme le dit Rick Wurster :

« Il y a de nombreuses manières d’investir sur les cryptomonnaies chez Schwab : ETF, Bitcoin Futures, Closed-End funds, etc. Nous aimerions aussi offrir directement de la cryptomonnaie à nos clients. »

Selon Rick Wurster, le marché crypto est miné par les frais des différents intermédiaires. Ce qui rend actuellement, aux États-Unis tout du moins, l’investissement sur les cryptos moins intéressant que l’investissement sur les actions.

Et c’est justement l’idée du futur PDG pour prendre un avantage concurrentiel sur le marché : « créer une meilleure offre pour l’investisseur lambda. »

Une idée derrière la tête ?

Un élément qui pousse Charles Schwab dans ce sens, c’est la récente victoire de Donald Trump aux élections. Or, le Bitcoin est déjà disponible sous plusieurs formes chez Charles Schwab, comme dans le reste des États-Unis depuis l’autorisation des ETF Bitcoin spot en début d’année, et l’arrivée récente d’options sur l'IBIT de BlackRock.

Une question se pose donc : l’entreprise Charles Schwab aurait-elle l’intention de créer une plateforme de trading pour l’ensemble du marché crypto ? Créer un véritable exchange ?

La question semble d’autant plus pertinente que l’entreprise a acquis une part importante d'EDX Markets, une plateforme d’échange de cryptomonnaies lancée en 2022 par d’anciens cadres de Citadel.

La compagnie d'assurance Allianz parie sur Bitcoin : 2,6 milliards de dollars investis grâce à MicroStrategy

Une stratégie qui semble dictée par le marché étant donné le timing. En réalité, il s’agit d’une réflexion plus profonde, bien que le bull run et l'explosion du prix du Bitcoin arrivent à point nommé pour porter ce projet. Pour Charles Schwab, « 60 % des nouveaux clients qui viennent chaque année ont moins de 40 ans ». Or, c’est la tranche d’âge qui est la plus attirée par les cryptomonnaies.

Un rajeunissement des investisseurs, un marché qui explose, une régulation qui va s’assouplir, ces éléments poussent un géant comme Charles Schwab à prendre position dans le marché crypto. Ce n’est pas la première entreprise, et ce n’est sans doute pas la dernière : les géants de la finance ont compris que les cryptomonnaies étaient là pour rester. Et ils veulent leur part du gâteau.

Source : Bloomberg

