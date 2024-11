La compagnie d'assurance Allianz parie sur Bitcoin : 2,6 milliards de dollars investis grâce à MicroStrategy

Allianz, le géant de l'assurance allemand, a investi 2,6 milliards de dollars dans des obligations convertibles de MicroStrategy, renforçant ainsi sa présence dans l'univers du Bitcoin. Cette décision marque un tournant pour les investisseurs institutionnels, envoyant un signal fort sur l'adoption croissante du Bitcoin comme actif d'investissement viable, particulièrement en Europe.

Allianz entre dans l'univers du Bitcoin via les actions convertibles de MicroStrategy

La plus grande compagnie d'assurance d'Allemagne et 2e plus importante d'Europe, Allianz, a réalisé un investissement important en misant sur le Bitcoin. Le groupe a investi 2,6 milliards de dollars pour acquérir près de 24 % des nouvelles obligations convertibles de MicroStrategy.

Dans le cadre du rallye Bitcoin, MicroStrategy avait initialement prévu une offre d'un montant global de 1,75 milliards de dollars, annoncée pour la première fois le 18 novembre.

Seulement 2 jours plus tard, le plus grand détenteur de Bitcoin au monde a finalement décidé d'étendre cette offre à 2,6 milliards de dollars.

C'est finalement 3 milliards de dollars qui ont été levés, marquant ce jeudi 21 novembre, la fin de la vente de ses actions convertibles aux investisseurs institutionnels.

Cette nouvelle est arrivée peu de temps après que le cours du Bitcoin présage sa plus grande bougie mensuelle jamais enregistrée, côtoyant de très près la barre symbolique des 100 000 dollars.

🇩🇪German insurance giant Allianz bought 24.75% of MicroStrategy’s 2031 bond 🤯 pic.twitter.com/OVtbZNhZ6o — Petruschki (@petruschkii) November 22, 2024

Dans cette offre, le groupe Allianz a obtenu 24,75 % du volume total, soit 1/4 de l'offre, grâce à un investissement répartit entre 4 de ses filiales :

Allianz Global Investors Luxembourg: 14,34 %

Allianz Global Investors of America LP : 6,64 %

Nicholas Applegate Capital Management Inc. : 3,74 %

Allianz Global Investors GmbH: 0,04

Allianz s'engage dans Bitcoin : un signal fort pour les institutionnels

Cet investissement envoie un signal clair : dans un secteur aussi réglementé et prudent que celui des assurances et des banques, ce positionnement est un gage de confiance et pourrait inciter d'autres acteurs à reconsidérer leurs positions sur Bitcoin.

Grâce à la création de nouveaux instruments comme les ETF Bitcoin ou encore les obligations convertibles de MicroStrategy, il n'y a désormais plus aucun frein pour les acteurs de la finance traditionnelle dans l'accès à Bitcoin.

En effet, bénéficier d'instruments fiables, réglementés et approuvés par les régulateurs, permet à des acteurs institutionnels de s'intéresser et de s'exposer à Bitcoin sans complexes.

À l'instar de MicroStrategy aux États-Unis, qui a été l'un des pionniers de l'adoption institutionnelle du Bitcoin, l'exemple d'Allianz pourrait créer un effet boule de neige.

Effectivement, une telle tendance pourrait conduire à une adoption plus large de Bitcoin par les entreprises allemandes et européennes.

En tant que leader européen, Allianz bénéficie d'un fort capital réputationnel. Sa décision pourrait renforcer la crédibilité du Bitcoin comme actif alternatif viable dans une stratégie d'investissement institutionnel.

Avec un poids financier et économique significatif sur le marché européen, montrer l'exemple de la sorte pourrait inciter les autorités européennes à reconsidérer leurs positions et adopter une approche plus favorable vis-à-vis des cryptomonnaies.

Dans une environnement en rapide et constante évolution, les institutions traditionnelles cherchent à maintenir leur compétitivité.

Dans le contexte économique favorable que connait le Bitcoin actuellement, une nouvelle dynamique semble émerger. Le BTC gagne en crédibilité comme actif de réserve sur le moyen et long terme.

