Deux entreprises biopharmaceutiques allouent 1 million de dollars à Bitcoin

Hoth Therapeutics et Acurx Pharmaceuticals investissent 1 million de dollars dans Bitcoin pour diversifier leurs actifs. Alors que le cours du BTC approche les 100 000 dollars, cette décision illustre son attractivité croissante auprès des entreprises innovantes.

Biopharma et crypto : Hoth et Acurx investissent dans Bitcoin

Mercredi, Hoth Therapeutics et Acurx Pharmaceuticals ont déclaré leur intention d'investir jusqu'à 1 million de dollars dans Bitcoin, selon leurs conseils d'administration respectifs.

Ces 2 entreprises du secteur biopharmaceutique sont engagées dans la recherche et le développement de traitements innovants pour diverses pathologies.

Hoth Therapeutics se focalise principalement sur les maladies de la peau et les troubles auto-immuns, tandis qu'Acurx Pharmaceuticals se spécialise dans la mise au point de nouveaux antibiotiques pour combattre les infections bactériennes complexes.

Dans un contexte économique favorable, marqué par un prix du Bitcoin approchant les 100 000 dollars et l’élection de Donald Trump, un sentiment global encourageant émerge pour les investisseurs institutionnels et les entreprises, renforçant l’attrait du Bitcoin comme actif stratégique.

Avec l'approbation récente des ETF Bitcoin et l'activité croissante des investisseurs institutionnels, c'est un ajout solide à notre stratégie de trésorerie. Nous pensons que ses caractéristiques résistantes à l'inflation peuvent en faire un actif fiable en tant que réserve de valeur fonctionnelle. Robb Knie, PDG de Hoth

Bitcoin, actif refuge et levier d’innovation pour les entreprises biopharmaceutiques

Effectivement, Bitcoin, avec une offre limitée et une indépendance financière lui permettant de se présenter comme un actif refuge, devient une offre de diversification unique pour contrer l'érosion monétaire.

Au fur et à mesure que la demande de Bitcoin augmente, tout comme son acceptation en tant que classe d'actifs majeure et primaire, nous pensons que Bitcoin servira de solide actif de réserve de trésorerie pour l'argent non nécessaire au cours des 12 à 18 prochains mois. David P. Luci, président et chef de la direction d'Acurx

Alors que les tensions géopolitiques internationales actuelles imposent de fortes contraintes aux entreprises, la décentralisation de Bitcoin fait de cet actif une solution saine face aux risques d'ingérence étatique ou institutionnelle.

Avec la récente approbation des ETF Bitcoin et le soutien croissant des agences gouvernementales et des investisseurs institutionnels, c'est un excellent ajout à notre stratégie de trésorerie. Son offre limitée et ses caractéristiques résistantes à l'inflation offrent une réserve de valeur fonctionnelle. Cette nouvelle stratégie de trésorerie est une stratégie financière et n'a aucun impact sur nos plans généraux de développement de médicaments. David P. Luci, président et chef de la direction d'Acurx

Sur une décennie, le Bitcoin a surperformé un bon nombre d'actifs traditionnels, attirant ainsi de grandes entreprises comme MicroStrategy et Tesla mais aussi des institutions financières telles que BlackRock, renforçant ainsi sa légitimité dans ces sphères plus classiques.

Il ne faut pas oublier également, que contrairement aux marchés traditionnels, Bitcoin est échangé sans fenêtre horaire, permettant ainsi aux entreprises d'accéder rapidement à des liquidités. Une facilité de mise en oeuvre renforcée par une régulation qui se clarifie et des solutions de garde qui se simplifient.

Ces communiqués font également partie intégrante de la stratégie de différenciation et de branding des entreprises puisque montrer un intérêt pour Bitcoin peut être un levier pour attirer des talents innovants et afficher un positionnement avant-gardiste.

Alors que Bitcoin continue de croître, gagnant l'attention et l'acceptation des investisseurs en tant que classe d'actifs majeure et primaire, nous pensons que Bitcoin servira de solide actif de réserve de trésorerie Robb Knie, PDG de Hoth

Dans un environnement « Bitcoin friendly », le BTC représente une véritable opportunité stratégique pour les entreprises cherchant à sécuriser leur trésorerie, diversifier leurs actifs, et se positionner comme leaders de l’innovation.

Sources : Hoth Therapeutics ; Acurx Pharmaceuticals

