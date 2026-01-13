De plus en plus de retraités russes veulent que leurs pensions soient payées en crypto

L’adoption des cryptomonnaies gagne du terrain dans des domaines insoupçonnés et parfois auprès de populations tout aussi inattendues. C’est par exemple le cas des retraités russes qui demandent massivement à recevoir leurs pensions sous forme de versements crypto.

Des retraités russes demandent à percevoir leurs retraites en cryptomonnaies

Au fil des années et de leur adoption grandissante, les cryptomonnaies intègrent des sphères économiques et financières qui leur étaient jusque-là fermés, au point de devenir une option envisagée afin de préparer ou de percevoir certaines pensions de retraite.

Une situation qui divise actuellement aux États-Unis, depuis la décision de l'administration Trump d'ouvrir le marché de ses plans d'épargne retraite - notamment le très populaire 401(k) - aux investissements dans le secteur. Mais il semblerait que la question concerne également les retraités russes.

En effet, un récent rapport du Fonds de pension et d’assurance sociale de Russie vient de mettre en lumière ce qu'elle considère comme une demande de plus en plus persistante et populaire de la part de ses bénéficiaires au cours de l'année écoulée : percevoir tout ou partie de leurs pensions sous forme de cryptomonnaies.

De nombreuses personnes se sont renseignées sur la possibilité de recevoir leur pension en cryptomonnaies. (...) Les spécialistes expliquent poliment que toutes les prestations versées par le Fonds social russe se font exclusivement en roubles et que les questions de fiscalité concernant les crypto-actifs relèvent uniquement de la compétence du Service fédéral des impôts. Fonds de pension et d’assurance sociale

Et le minage de Bitcoin, ça compte ?

Une demande assez surprenante qui ne manque pas de souligner une adoption des cryptomonnaies qui gagne désormais toutes les générations, au point de concerner les prétendants à la retraite. Certains d'entre eux allant même jusqu'à se renseigner sur le fait de savoir « si leurs revenus issus du minage de crypto peuvent entrer dans le calcul de leurs prestations sociales ».

À l'heure actuelle, la législation russe interdit toujours d'utiliser les cryptomonnaies comme moyen de paiement, même si sa situation géopolitique actuelle la pousse très clairement à accélérer une adoption largement mise au service du contournement des sanctions internationales.

En ce qui concerne le minage, tous les Russes peuvent pratiquer cette activité sans avoir à la déclarer aux autorités, à partir du moment où elle ne dépasse pas une consommation mensuelle fixée à 6 000 kilowattheures d’électricité. Un bon moyen d'arrondir ses fins de mois lorsque l'on touche une petite pension de retraite.

Source : Rossiyskaya Gazeta

