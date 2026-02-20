Le réseau Lightning Network du Bitcoin dépasse 1 milliard de dollars de volume mensuel

Le succès du réseau de paiement Lightning Network associé au Bitcoin ne cesse de se confirmer au fil du temps. Dernière étape franchie : un volume mensuel de ses transactions désormais supérieur à 1 milliard de dollars.

Le réseau Lightning franchit la barre du milliard de dollars

Comme de nombreuses blockchains de premier plan, le Bitcoin utilise déjà depuis des années le principe des layer 2 pour augmenter sa scalabilité en assurant certaines fonctionnalités comme les paiements en BTC, à l'aide du réseau Lightning Network (LN).

Un système de seconde couche composé d'une multitude de canaux construits en parallèle de sa blockchain principale afin de ne pas gêner son fonctionnement, tout en proposant des frais minimes capables de permettre des micro-paiements instantanés et peu couteux.

Et malgré le débat incessant sur le fait de savoir si le Bitcoin est ou non une monnaie du quotidien, le Lightning Network ne cesse de confirmer une utilisation effective du BTC pour effectuer des paiements, au point d'afficher un volume mensuel impressionnant, estimé à 1,17 milliard de dollars en novembre dernier.

Le réseau Lightning Network dépasse 1 milliard de dollars de volume mensuel

Des données publiées sur le réseau X par le directeur du marketing de la société River, Sam Wouters, dans le cadre de sa troisième étude annuelle du réseau Lightning, avec un premier constat qui devait tordre le cou à certains a priori, car son adoption a continué de croître « malgré une baisse des prix tout au long du mois de novembre et une performance globalement atone en 2025 ».

Selon les éléments fournis par les analystes de River, cette hausse importante de l'adoption du réseau Lightning serait essentiellement portée par les plateformes d’échange de cryptomonnaies, mais également « par un nombre croissant d’entreprises acceptant les paiements en Bitcoin ».

Pourquoi le nombre de transactions a-t-il diminué par rapport à 2023 ?

Toutefois, ce rapport met également en avant une autre donnée plus surprenante. En effet, alors que le volume mensuel des transactions du réseau Lightning atteint de nouveaux sommets, le nombre de ses transactions - estimé à 5,22 millions en novembre - reste pour sa part toujours inférieur au précédent record de 2023 (6,6 millions).

Le nombre de transactions mensuelles du réseau Lightning reste inférieur à 2023

En cause, une « expérimentation significative autour des micropaiements pour le gaming et la messagerie » menée en 2023 qui n'aurait apparemment pas tenue dans le temps, au point d'avoir largement disparue depuis.

Mais d'autres hausses du genre pourraient bien intervenir dans un avenir proche, « à mesure que des expérimentations émergent autour de l’IA ».

Enfin, la transaction Lightning moyenne en novembre 2025 était de 223 dollars, contre 118 dollars un an plus tôt. Car même si le Lightning Network apparaît comme un outil taillé sur mesure pour les micro-paiements, sa principale utilisation actuelle « consiste à transférer des fonds vers et depuis des plateformes d’échange, pour des montants plus élevés ».

Source : Sam Wouters

