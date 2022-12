Que se passe-t-il réellement chez Binance ?

Depuis que le géant FTX est tombé, la méfiance règne en ce qui concerne les plateformes d’échange. Et Binance, le plus grand exchange mondial, n’est pas à l’abri. La plateforme a en effet vu des doutes soulevés en ce qui concerne ses preuves de réserve, en particulier depuis que la société ayant procédé à son audit a cessé de proposer ses services.

Pour rappel, Binance a multiplié les initiatives pour prouver sa stabilité financière : la plateforme avait publié les adresses de ses portefeuilles de manière publique, avait alimenté son fonds d’urgence, créé un fonds commun avec d’autres entreprises, et procédé à un audit pour prouver qu’elle détenait bien les bitcoins (BTC) de ses clients.

Mais cela n’aura semble-t-il pas suffi. Plusieurs éléments ont de nouveau ravivé la méfiance de la communauté. Avec tout d’abord une interview de Changpeng Zhao, qui a semblé visiblement mal à l’aise face à la question d’une journaliste. Le clip vidéo, beaucoup partagé sur Twitter, montre un PDG de Binance hésitant quand on lui demande s’il pourrait faire sortir 2 milliards de dollars de sa plateforme.

Pour autant, comme l’ont signalé plusieurs commentateurs, Changpeng Zhao ne parlait pas de retraits des utilisateurs, mais bien d’un montant payé par FTX à Binance, qui pourrait éventuellement être reversé :

This @cz_binance clip is going viral but lacks context.

Question: Could Binance handle someone asking for $2.1billion back?

CZ avoids answering directly: “we are financially strong”

This wasn’t about customer deposits, it was about $2.1B FTX paid them.pic.twitter.com/fcpWX5BXvm

— Luke Martin (@VentureCoinist) December 15, 2022