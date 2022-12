CryptoQuant confirme que les réserves de Binance n'ont rien de similaire à celle de FTX

Binance a subi une tourmente médiatique ces derniers jours, sur fond d'enquête judiciaire et de soupçons d'insolvabilité. Alors que la publication de la preuve de réserve de l'exchange n'a pas fait l'unanimité, la firme CryptoQuant a réalisé sa propre analyse : le comportement de la réserve de Binance n'a rien d'anormal ou de commun avec celle de FTX par le passé.

CryptoQuant se penche sur Binance

La firme spécialisée dans l'analyse de données blockchain, CryptoQuant, a publié un rapport analysant l'audit de preuve de réserve de Binance réalisé la semaine dernière. Pour rappel, celui-ci avait été pris en charge par le cabinet Mazars et avait été remis en cause par de nombreux acteurs de l'écosystème.

What does Binance's Proof of Reserve (PoR) report tell us from an on-chain perspective? A short thread 👇@binance @cz_binance pic.twitter.com/2vAoOmFb63 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) December 15, 2022

À tout ceux qui se demandaient s'il faut faire confiance à la preuve de réserve de Binance ou non, CryptoQuant répond simplement : pas besoin, puisque toutes les informations sont disponibles dans la blockchain. Concrètement, l'audit de l'exchange a été réalisé le 22 novembre 2022, à 23h59. Cela correspond au bloc 764327 de la blockchain Bitcoin.

À cet instant, les indicateurs de CryptoQuant estimaient que les réserves en bitcoins de Binance étaient de 591 939 BTC. En comparaison, le rapport d'audit de Mazars indiquait 597 602 BTC. Cela signifie donc que la stratégie de mesure de CryptoQuant valide à hauteur de 99% les données de l'audit :

« Le rapport montre que le passif BTC de Binance (dépôts des clients) est garanti à 97 % par les actifs de la bourse. Le collatéralisation augmente à 101% lorsque les BTC prêtés aux clients sont comptabilisés. »

👉 Pour aller plus loin – Comment acheter du Bitcoin en 2022 ? Faites-vous guider étape par étape

La plateforme qui simplifie le trading Acheter des cryptos en quelques minutes

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Binance n'a rien à voir avec FTX

De surcroît, la firme d'analyse s'est penchée sur l'Ether (ETH) et les stablecoins. Comme en témoignent les graphiques ci-dessous, les réserves de Binance ne montre pas un comportement anormal. Du moins, elles n'ont rien à voir avec celles de FTX, dont les manipulations sont l'une des raisons de l'effondrement.

Comparaison des réserves de Binance et de FTX

Enfin, CryptoQuant a analysé une donnée importante : la proportion du token natif de sa propre plateforme dans ses réserves. Pour rappel, c'est en partie à cause de sa surexposition à son propre token, le FTT, que FTX a précipité sa chute. À ce jeu, Binance s'en sort plutôt bien avec un indicateur de santé de 89% :

Comparaison des indicateurs de santé des principaux exchanges

Concrètement, cela signifie que Binance détient un peu plus de 10% de sa trésorerie en Binance Coin (BNB), son propre token. Sur 60,4 milliards de dollars d'actifs, environ 6,2 milliards sont en BNB. Ce chiffre est jugé comme « acceptable » par CryptoQuant.

👉 Retrouvez notre tutoriel complet sur Binance, la première plateforme mondiale de cryptos

L'exchange n°1 au monde - Régulé en France 10% de réduction sur vos frais avec le code SVULQ98B 🔥

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Un audit qui rassure Binance

À la suite de la chute de FTX, les plateformes d'échanges centralisées ont été dans l'obligation de se conformer à un audit afin d'assurer que leurs réserves correspondent aux fonds des clients. C'est le cas de Binance, dont l'expertise a révélé que le nombre de Bitcoin (BTC) détenus est supérieur aux estimations : elle est surcollatéralisée à 101%.

Toutefois, ces chiffres démesurés n'ont pas suffi à rassurer les clients. De plus, bon nombre d'acteurs majeurs et reconnus de notre écosystème ont mis en doute le processus d'audit, jugeant que la procédure était convenue à l'avance et qu'il ne s'agit pas d'une étude approfondie et complète.

Après l'étrange timing choisi par Reuters pour révéler des contenus exclusifs sur l'enquête judiciaire autour de Binance, le FUD s'est poursuivi avec une remise en cause de la solvabilité de la plateforme et de son audit. Cette nouvelle étude de CryptoQuant vient apaiser la tourmente alors que l'ensemble du marché des cryptomonnaies recule en ce vendredi 16 décembre.

Mise à jour : la plateforme Mazars, reconnue à travers le monde pour ses qualités d'expertises fiscales, a annoncé cesser toutes activités avec les plateformes d'échange de cryptomonnaies ce vendredi 16 décembre.

👉 Sur le même thème – Audit de Binance : le Bitcoin (BTC) détenu par la plateforme est surcollatéralisé

Cryptoast Premium Progresser dans l'univers des cryptomonnaies avec les experts de Cryptoast 📘

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.