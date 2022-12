Audit de Binance : le Bitcoin (BTC) détenu par la plateforme est surcollatéralisé

C’est la firme d’auditing majeure Mazars qui s’est chargée de vérifier les réserves en Bitcoin de Binance. Dans son rapport, elle confirme que le nombre de BTC détenus par la plateforme est supérieur à ce qui avait été annoncé : elle est surcollatéralisée à 101%. Il y a ainsi 575 742 bitcoins sur Binance, soit une somme de 9.6 milliards de dollars au cours actuel.

La plateforme a par ailleurs confirmé qu’elle se livrerait à d’autres audits pour d’autres actifs détenus, dont l’Ether (ETH). Comme le souligne Mazars, il s’agit bien d’un examen des réserves en BTC de Binance, et pas d’un examen global :

Pour rappel, Binance a déjà publié des « preuves de réserve » il y a quelques semaines, afin de rassurer des utilisateurs échaudés par la chute de FTX. La plateforme affirme qu’elle dispose de réserves conséquentes : plus de 63 milliards de dollars de cryptomonnaies selon les données partagées récemment par Nansen :

This table shows that Binance has 3 times the crypto holdings of the other 11 exchanges combined 👀

Binance $63.3B

OKX $6.2B

Cryptocom $3.41B

Huobi $3.12B

KuCoin $2.45B

And others

Exchange balances are updated hourly here ➡️ https://t.co/2OSHH7Ngf7 pic.twitter.com/U9sMjp3CL3

— Nansen 🧭 (@nansen_ai) December 6, 2022