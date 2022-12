3,6 milliards de dollars retirés de Binance – La plateforme est-elle en danger ?

La firme d’analyses Nansen a signalé que les retraits étaient particulièrement nombreux sur Binance cette semaine. Au total, la plateforme a vu plus de 3,6 milliards de dollars quitter ses caisses :

Pour comparaison, Coinbase n’a connu « que » 574 millions de dollars de retraits sur la même période. Le décalage s’explique bien sûr par la différence de taille des deux entités, mais pas uniquement.

D’importants teneurs de marchés se sont en effet enfuis de la plateforme, d’après un autre analyste de Nansen :

Some pretty eye-popping outflows across different timescales as Binance FUD ramps up

Jump alone withdrawing over $135 milly on the week, Wintermute pulling nearly $10 milly in the last hour, and net outflows of $300 million in the past day

Track here: https://t.co/aasol67vsX pic.twitter.com/FeN7Myt3CN

— Andrew T (@Blockanalia) December 12, 2022