Changpeng Zhao s'exprime sur la suspension des retraits d'USDC sur Binance

Alors que Binance est sous les feux des projecteurs - et de ses détracteurs - suite aux révélations de Reuters sur l'enquête judiciaire visant actuellement la plateforme pour blanchiment d'argent, les utilisateurs ont retiré environ 1,6 milliard de dollars en l'espace de 24 heures seulement.

En conséquence, l'exchange a expérimenté des difficultés à opérer les retraits en stablecoin USDC et s'est retrouvé dans l'obligation de suspendre cette fonctionnalité temporairement. Dans la foulée, Changpeng Zhao est intervenu pour rassurer les clients face à la panique ambiante :

On USDC, we have seen an increase in withdrawals. However, the channel to swap from PAX/BUSD to USDC requires going through a bank in NY in USD. The banks are not open for another few hours. We expect the situation will be restored when the banks open. 1/2

Le PDG de Binance a expliqué que les échanges entre les stablecoins PAX Dollar (PUSD) ou BUSD et l'USDC de Circle requièrent de passer par du dollar et sont gérés par une banque à New York. Ainsi, il explique que « la situation sera rétablie à l'ouverture des banques ».

Une communication qui n'a pas particulièrement convaincue, pour plusieurs raisons. D'abord, elle n'est pas sans rappeler les justifications de FTX, quelques heures avant la chute de la plateforme. Mais surtout, elle étonne : pourquoi Binance doit-elle avoir recours à des institutions bancaires pour opérer des transferts sur la blockchain ?

« Nous essaierons également d'établir des canaux d'échange plus fluides à l'avenir », précise finalement CZ, indiquant à ses clients qu'ils peuvent « retirer d'autres stablecoins », et mentionne notamment le BUSD ou encore l'USDT.

La vague de retraits touchant actuellement Binance s'inscrit dans un contexte assez compliqué. Évidemment, la réputation des plateformes d'échanges centralisées souffre de la chute de FTX. Mais surtout, la méfiance des investisseurs est renforcée par la publication d'une enquête de Reuters sur les affaires judiciaires de Binance.

Enfin, la publication de la Proof-Of-Reserve (preuve de réserve) de l'exchange n'a pas forcément rassuré les investisseurs. Au contraire, de nombreux acteurs de l'écosystème - à l'instar du PDG de Kraken - ont alerté sur le procédé de l'audit, jugé comme un « red flag ».

Dans un autre tweet, Changpeng Zhao a appelé les investisseurs et utilisateurs de Binance à ne pas tomber dans le « FUD », à savoir la panique qui se propage actuellement autour de la plateforme. « Le FUD nous aide à grandir, même s'ils sont complètement ennuyeux », ajoute-t-il.

FUD helps us grow, even though they are thoroughly annoying.

You can FUD about someone without explicitly mentioning their name, which spreads awareness.

It also helps unite their supporters because it forms a common defense alliance.

Short thread. 1/4 https://t.co/PlxhqV5cZS

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022