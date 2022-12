La justice américaine vise Binance pour blanchiment d'argent, le BNB dévisse

En cette fin d'année 2022, il ne passe pas une semaine sans qu'une mauvaise nouvelle ne vienne entacher l'actualité des cryptomonnaies. Entre la débâcle de FTX et de son PDG, Sam Bankman-Fried, les rumeurs pesant sur les exchanges centralisés et la menace de la régulation, la fébrilité est à son paroxysme sur le marché.

C'est dans ce contexte compliqué que l'agence de presse Reuters a décidé de révéler de nouvelles informations concernant l'enquête criminelle visant Binance et son PDG, Changpeng Zhao. Le token de la plateforme, le BNB, n'a pas tardé à dévisser :

Chute du cours du BNB en 1 jour

Pour rappel, l'enquête a débuté en 2018 et a pour objectif de statuer sur la conformité de Binance avec les lois américaines contre le blanchiment d'argent. Concrètement, les charges retenues contre l'exchange sont le transfert d'argent sans licence, le complot pour favoriser le blanchiment d'argent et les violations de sanctions pénales.

Selon les information de Reuters, les procureurs en charge de l'enquête sont divisés. Certains estiment disposer d'assez de preuves pour enclencher d'importantes sanctions à l'encontre de Binance, tandis que d'autres préfèrent prendre le temps d'examiner encore d'autres preuves.

Dans ce dossier, Reuters se targue d'avoir « rassemblé le compte rendu le plus complet à ce jour de la manière dont l'enquête s'est développée et dont Binance a cherché à la tenir à distance ». L'agence de presse a récolté une douzaine d'entretiens de personnes impliquées, des deux côtés de l'affaire.

Concrètement, Reuters expose que l'enquête a accompagné Binance tout au long de sa croissance, quasiment depuis sa création. Ils ont remarqué que l'exchange a procédé au recrutement de fonctionnaires de la division des enquêtes criminelles des États-Unis, organisation qui enquêtait justement contre eux.

L'enquête de l'agence londonienne va plus loin puisqu'elle accuse directement Binance d'avoir continué de pratiquer des contrôles anti-blanchiment très laxistes en 2022. L'exchange aurait traité plus de 10 milliards de dollars de paiements « pour des criminels et des entreprises cherchant à échapper aux sanctions américaines, et complotait pour échapper aux régulateurs aux États-Unis et ailleurs. »

Binance s'est évidemment empressée de réagir, en affirmant son soutien à son département chargé de la conformité et en niant toutes les accusations à son encontre :

