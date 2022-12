Mazars : L'auditeur des preuves de réserves de Binance et Crypto.com arrête son activité crypto

La firme spécialisée dans l'audit d'entreprises, Mazars, a annoncé la mise en pause de ses activités pour les clients de l'industrie des cryptomonnaies. Elle a notamment réalisée les contrôles des preuves de réserves des plateformes d'échange Crypto.com, Kraken et surtout Binance, dont la procédure fut récemment pointée du doigt.

Mazars se dissocie de Binance

L'information a été confirmée par Binance aujourd'hui, dans un communiqué par e-mail. La firme française spécialisée dans les audits d'entreprises et reconnue à l'international, Mazars, a annoncé la suspension de ses activités dans le secteur des cryptomonnaies et la suppression du rapport sur la plateforme Binance.

Pour rappel, dans le sillage de la chute de FTX, les plateformes d'échanges centralisées ont été poussées à réaliser une preuve de réserve. Ce procédé consiste à communiquer avec transparence les adresses des portefeuilles de l'entreprise afin de prouver que les fonds des clients s'y trouvent bien.

Alors plongée dans une tourmente médiatique, sur fond d'insolvabilité et d'enquête judiciaire, Binance a publié sa preuve de réserve la semaine dernière. Comme pour Crypto.com et Kraken avant elle, la plateforme de Changpeng Zhao est passé par Mazars pour l'auditer et la valider.

👉 Qu'est-ce que la Preuve de Réserves et peut-elle restaurer la confiance envers les plateformes centralisées ?

On y apprenait que les réserves de bitcoins de Binance sont surcollatéralisées à 101%. Toutefois, cet audit n'a pas rassuré les clients. Au contraire, la procédure a été jugée bancale et les conclusions ne permettraient donc pas de confirmer la solvabilité de Binance.

Il est fort probable que Mazars ait eu peur d'entacher sa réputation et ait préféré se retirer des activités liées à l'industrie des cryptomonnaies. À l'heure de l'écriture de ces lignes, les rapports d'audit de Binance, Crypto.com, Kraken ou encore KuCoin ne sont plus disponibles sur leur site Internet.

Le cours du Binance Coin (BNB) a chuté directement après l'annonce, reculant d'environ 5% au cours des dernières 24 heures. De la même manière, le CRO de Crypto.com a perdu 3,9 % et le token natif de KuCoin (KCS) environ 2,5 %.

👉 Dans l'actualité également – CryptoQuant confirme que les réserves de Binance n'ont rien de similaire à celle de FTX

