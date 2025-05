Quand le dollar perd le contrôle du robinet pétrolier à cause des cryptos

Récemment, Emarat, une entreprise pétrolière de premier plan à Dubaï et dans les Émirats arabes unis, a annoncé avoir établi un partenariat avec Crypto.com pour introduire le paiement en cryptos dans ses stations-service.

Cette ouverture aux crypto-paiements marque une étape significative dans l'évolution des transactions énergétiques. Initialement déployée dans 10 stations, cette initiative prévoit une expansion progressive à l'ensemble du réseau Emarat, qui compte 155 stations à travers les Émirats arabes unis.

We are pleased to announce a strategic partnership with https://t.co/zXUMbpzXmq to introduce cryptocurrency payment services at fuel stations — marking a first in the MENA region.

— Emarat (امارات) (@EmaratOfficial) May 8, 2025