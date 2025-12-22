La prochaine mise à jour historique d'Ethereum sera Glamsterdam

Alors qu'Ethereum a activé la mise à jour Fusaka au début du mois, le prochain grand rendez-vous de la blockchain est Glamsterdam. Retour sur cette prochaine étape.

Après Fusaka, Ethereum se tourne maintenant vers Glamsterdam

Le 3 décembre dernier, le mainnet de la blockchain Ethereum (ETH) a activé Fusaka, une mise à jour d’envergure apportant son lot de nouveautés. Parmi les principaux apports, il y a notamment l’augmentation du gas limit, ainsi que l’introduction du Peer-to-peer Data Availability Sampling (PeerDAS), permettant en bref d’alléger la charge de travail des nœuds.

👨‍🏫 Tout savoir sur la blockchain Ethereum (ETH)

Désormais, la prochaine grande étape pour Ethereum est la mise à jour Glamsterdam, dont le nom combine la mise à jour Gloas de la couche de Consensus et la mise à jour Amsterdam de la couche d’exécution.

Au centre de cette mise à niveau se trouve l’Ethereum Improvment Proposal (EIP) numéro 7732, intégrant le concept d’Enshrined Proposer-Builder Separation (ePBS).

En bref, l’EIP-7732 propose de séparer les acteurs qui construisent les blocs de ceux qui les proposent. Du côté de l’utilisateur, les effets d’un tel changement devraient notamment se faire sentir sur l’utilisation abusive de la Maximal Extractable Value (MEV). Actuellement, des utilisateurs souhaitant prioriser leurs transactions pour de quelconques raisons peuvent « soudoyer » les validateurs avec des frais plus élevés, une pratique qui devraient alors être rendus plus difficile avec le modèle mis en avant par l’EIP-7732.

Chaque mise à jour d’ampleur sur Ethereum amène son lot d’EIP permettant d’ajuster le réseau aux réalités du terrain. Au fil des mois, nous pourrons ainsi prêter attention à toutes celles qui composeront la prochaine grande échéance de la première blockchain de smart contract.

👉 Dans l’actualité également — La réglementation crypto américaine CLARITY Act arrive en janvier

Côté délais, Glamsterdam est attendue pour le courant de l’année 2026, mais ce type de chantier nécessite tant de travail, qu’il faut encore patienter pour avoir une vision plus précise du calendrier.

Acheter facilement la crypto ETH avec Bybit

Source : EIP-7732

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.