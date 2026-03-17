Le prix du Bitcoin (BTC) touche quasiment 76 000 dollars dans un nouvel élan haussier

Cette nuit, le cours du Bitcoin (BTC) a quasiment retrouvé les 76 000 dollars après une nouvelle jambe haussière. Que pouvons-nous dire sur ce mouvement ?

Bitcoin (BTC) flirte avec les 76 000 dollars avant de corriger

Au cours de la nuit, le prix du Bitcoin (BTC) a quasiment touché les 76 000 dollars, pour tenter de s’extraire de son range actuel. Malgré une correction depuis, l’actif s’échange toujours à 74 000 dollars, en hausse de 1,2 % sur les dernières 24 heures, mais surtout, en hausse de 12,2 % depuis la semaine dernière :

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Dès lors, nous nous retrouvons dans la borne haute du range que nous avions identifié la semaine dernière, ce dernier étant compris entre 60 000 et 74 000 dollars. À présent, une cassure franche dudit range devra être réalisée pour espérer une véritable poursuite haussière dépassant la portée de ce rebond technique.

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Du côté des fondamentaux, rien ne semble justifier le mouvement en cours, si ce n’est l’idée selon laquelle le marché reprend son souffle après la débâcle des 4 derniers mois. De leur côté, nos confrères de CoinDesk ont identifié des fermetures d’options vendeuses à 60 000 dollars sur le marché des produits dérivés, obligeant les teneurs de marché à rééquilibrer leurs positions en achetant du BTC.

En outre, les investisseurs semblent entrer dans une phase d’attentisme, alors que la Réserve fédérale américaine débute ce mardi sa réunion FOMC, qui donnera lieu à une décision sur les taux d’intérêt mercredi. Selon l’outil FedWatch du CME Group, il y a actuellement 99,1 % de chances que lesdits taux restent à leur niveau actuel de 3,5 à 3,75 %.

En parallèle, une comparaison peut être faite avec les autres secteurs d’investissement. Par exemple, l’or évolue autour de 5 000 dollars l’once, après une baisse de 10,34 % depuis son plus haut historique (ATH) du 29 janvier dernier. Du côté du pétrole, celui-ci est toujours sur des niveaux particulièrement hauts, à raison de 95 dollars pour le WTI et 100 dollars pour le Brent. Concernant les indices boursiers, le S&P 500 et le Nasdaq ont respectivement enregistré 1,01 et 1,22 % de hausse, tandis qu’en Europe, le CAC 40 et le DAX progressent actuellement de 0,51 % et 0,23 %.

Pour en revenir au cours du BTC, nous observons quelques flux entrants du côté de la finance traditionnelle depuis la semaine dernière, à savoir 968,95 millions de dollars sur les ETF Bitcoin spot américains, dont la valeur des actifs sous gestion est remontée à 95,77 milliards de dollars, soit un plus haut depuis le 3 février dernier.

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Malgré la hausse en cours, rappelons nos avertissements de la semaine dernière, selon lesquels la situation d’un point bas du bear market déjà atteint serait totalement inédite, tant en termes d’amplitude que de temps. Ainsi, cette idée devrait être gardée à l’esprit en cas de prise de position à la hausse, en retenant que si les prix d'aujourd'hui sont attractifs dans une vision de long terme, de nouveaux points bas pourraient tout de même être visités dans les prochaines semaines et/ou prochains mois.

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Source : TradingView

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