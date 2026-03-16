314 000 BTC : Strategy achète plus de Bitcoins que les mineurs n’en créent – Vers un choc de liquidité ?

En ajoutant 22 337 BTC à sa trésorerie, Strategy confirme l’accélération de sa stratégie d’achat. Depuis début 2025, l’entreprise a accumulé plus de Bitcoins que le réseau n’en a émis. De quoi alimenter les interrogations sur un possible resserrement de l’offre disponible sur le marché poussant le cours à la hausse.

Strategy ajoute 1,6 milliard de dollars de Bitcoin (BTC) à sa trésorerie

Micheal Saylor, PDG de Strategy, vient d'annoncer un nouvel achat de 22 337 BTC réalisé entre le 9 et le 15 mars 2026. Une opération représentant un achat d'environ 1,57 milliard de dollars, pour un prix moyen de 70 194 dollars par Bitcoin.

Grâce à cette acquisition, l'entreprise détient désormais 761 068 BTC, achetés pour un total d’environ 57,61 milliards de dollars, à un prix moyen de 75 696 dollars par BTC, enregistrant une perte latente de 1,4 milliard de dollars, soit 2,46 %.

Achats de BTC de Strategy au cours du temps

Une grande part de ces nouveaux achats ont été effectués grâce au financement provenant du STRC, surnommé « Stretch », l’action préférentielle perpétuelle de Strategy.

🔎 Quelles sont les principales Bitcoin Treasuries Companies ?

La semaine dernière, l’entreprise a vendu 11 818 467 actions STRC, ce qui lui a permis de lever environ 1,180 milliard de dollars nets, permettant à lui seul d'accumuler plus de 16 000 BTC. Le STRC verse actuellement un dividende annualisé variable de 11,50 %, ajusté chaque mois afin d’encourager une cotation autour de 100 dollars, côtant aujourd'hui à 99,85 dollars.

À cela s’ajoutent 396 millions de dollars nets levés via la vente d’actions MSTR, portant le total à 1,576 milliard de dollars, permettant l'achat des 22 337 BTC supplémentaires.

Acheter l'action MSTR à moindres frais avec DEGIRO

Depuis 2025, Strategy absorbe plus de BTC que les réseaux n’en émet de nouveaux

Ce qui frappe le plus dans les chiffres de Strategy, c’est la capacité des produits financiers de l’entreprise à absorber une part considérable des nouveaux BTC mis en circulation.

Au 1er janvier 2025, l’entreprise détenait 446 400 BTC. Aujourd’hui, ses avoirs atteignent 761 068 BTC, ce qui signifie qu’elle a accumulé 314 668 BTC depuis le début de l’année 2025.

Or, depuis le dernier halving, la récompense versée aux mineurs s’élève à 3,125 BTC par bloc, à raison d’un bloc produit en moyenne toutes les 10 minutes, soit environ 450 BTC créés chaque jour.

Sur cette base, près de 197 550 BTC auraient été minés entre le 1er janvier 2025 et aujourd'hui. Autrement dit, sur cette période, Strategy a acheté à elle seule 117 118 Bitcoins de plus que le protocole n’en a théoriquement mis en circulation. Au cours actuel du BTC, cela représente plus de 8,5 milliards de dollars.

📰 À lire également dans l'actualité – Stablecoins sur Bitcoin : Tether annonce son arrivée sur le Layer 2 Arkade

Le constat est tout aussi saisissant lorsqu’on se concentre uniquement sur les premiers mois de l'année 2026. Alors que la société détenait 672 500 BTC au 1er janvier 2026, elle en possède désormais 761 068, soit 88 568 BTC supplémentaires acquis en seulement 2 mois et demi. Dans le même temps, le réseau Bitcoin n’a émis qu’environ 33 300 BTC..

Même lorsque ses acquisitions sont financées via les achats d'actions et réalisées en dehors des carnets d’ordres traditionnels (OTC), elles contribuent malgré tout à retirer des BTC de la liquidité disponible sur le marché, ce qui renforce mécaniquement la pression acheteuse.

Combinée à une demande portée par les ETF, qui semble se stabiliser malgré la volatilité récente du cours, cette pression participe au soutien du marché dans un environnement pourtant toujours marqué par les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques.

Protégez vos cryptos avec un Ledger dès 49$ et gagnez 10$ en BTC

Publicité

Sources : SaylorTracker, Strategy

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.