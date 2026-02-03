Pour cet analyste : « nous ne verrons pas un krach de -70 % » sur le Bitcoin (BTC) si Strategy tient bon

Selon le fondateur de Cryptoquant, à moins que Strategy ne vende ses BTC, nous ne verrons pas de chute de 70 % sur le Bitcoin durant ce cycle. Que penser de cette hypothèse ?

Le fondateur de Cryptoquant donne son avis sur la baisse du Bitcoin (BTC)

Lundi, nous avons tenté d'établir des projections sur l'éventuel plus bas que pourrait atteindre de prix du Bitcoin (BTC) durant ce bear market. En faisant quelques suppositions, nous émettions ainsi l'hypothèse de scénarios de points bas compris entre 28 300 et 34 300 dollars en nous basant sur les données du passé, bien qu'il soit extrêmement compliqué d'établir de modèle fiable.

De son côté, Ki Young Ju, le fondateur de Cryptoquant, a estimé que le BTC ne chuterait pas de 70 %, comme nous avons pu le voir durant les cycles précédents, à la condition que Strategy conserve sa position :

Les premiers détenteurs affichent d’importants gains latents grâce aux ETF et aux achats de MSTR [Strategy, nldr]. Ils prennent des profits depuis le début de l’année dernière, mais de forts flux entrants ont maintenu Bitcoin autour des 100 000 dollars. Aujourd’hui, ces flux se sont taris. MSTR a été l’un des principaux moteurs de ce rallye. À moins que Saylor ne liquide de manière significative ses avoirs, nous ne verrons pas un krach de -70 % comme lors des cycles précédents. La pression vendeuse se poursuit, le point bas n’est donc pas encore clairement identifié, mais ce marché baissier devrait probablement se traduire par une longue phase de consolidation latérale sur une large fourchette.

En parallèle, l'analyste s'appuie sur la Realized Cap, un indicateur qui comptabilise la capitalisation du BTC en se basant sur la valeur de chaque bitcoin lors de son dernier mouvement. Alors qu'une hausse de cette Realized Cap suggère un afflux de capitaux, Ki Young Ju observe que cet indicateur s'est aplati, témoignant ainsi d'une absence de nouveaux entrants. Pour lui, « lorsque la capitalisation boursière baisse dans un tel environnement, on ne peut pas parler de marché haussier ».

Pour en revenir au cas de Strategy, il reste tout de même à définir l'ampleur du potentiel point bas à venir, même en l'absence d'un « krach de -70 % ». Et pour cause, le cours du BTC s'est d'ores et déjà effondré de 38 %, et ce, alors même que Strategy a effectivement conservé ses positions et qu'il n'y a encore eu aucune crise majeure interne à l'écosystème crypto durant ce cycle.

Par le passé, Ki Young Ju a aussi pu se tromper, notamment en estimant dès le mois de mars 2025 que nous étions déjà en bear market. Alors que le propre des analystes est justement de se tromper, seul l'avenir nous permettra de constater quel aura été le point bas effectif du BTC durant ce bear market.

