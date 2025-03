« Attendez-vous à 6-12 mois de bear » – Le bull run du Bitcoin (BTC) serait fini selon le PDG de CryptoQuant

En cryptomonnaie comme ailleurs, les cycles se suivent et se répètent. Selon le PDG de CryptoQuant, Ki Young Ju, le Bitcoin (BTC) vient d’achever son cycle haussier, ou bull run :

Selon lui, toutes les métriques présentes on-chain « signalent un bear market ». Le PDG de CryptoQuant note qu’avec un apport de liquidité qui s’est tari, les nouvelles whales vendent leurs BTC à des prix plus bas, contribuant à la pression vendeuse :

Every on-chain metric signals a bear market. With fresh liquidity drying up, new whales are selling Bitcoin at lower prices.@cryptoquant_com users who subscribed to my alerts received this signal a few days ago. I assume they've already adjusted their positions, so I'm posting… pic.twitter.com/0EIrpTCPVi

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) March 17, 2025