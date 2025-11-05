« Peur extrême » – Les ETF Bitcoin et Ethereum relâchent 800 millions de dollars en une journée

Le vent semble tourner sur les marchés de cryptomonnaies. Alors que le Bitcoin a fait un saut sous les 100 000 dollars cette nuit, les ETF Bitcoin et Ethereum spot ont connu des sorties s’élevant à 800 millions de dollars dans la journée de mardi.

le 5 novembre 2025 à 13:30.

1 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Les ETF crypto spot dans la tourmente cette semaine

Cette nuit, les cours du Bitcoin (BTC) et de l’Ether (ETH) ont nettement chuté. Le BTC est repassé sous les 100 000 dollars, alors que l’ETH touchait les 3 000 dollars.

Sur les ETF spot, la vague de peur a été particulièrement visible. Ceux-ci ont connu des sorties de 800 millions de dollars sur la journée de mardi, selon les données partagées par Sosovalue. Au cours des 5 derniers jours, les ETF ont relâché 1,9 milliard de dollars.

Témoin de cette tendance, l’index Fear and Greed, qui évalue le sentiment de marché, pointe aujourd’hui vers une « peur extrême ».

👉 À lire – Comment spéculer sur la baisse (short) du Bitcoin et des cryptos ?

Selon l’analyste Rachael Lucas de BTC Markets, cela ne correspond cependant pas à une simple peur, mais à un changement de stratégie de long terme :

blockquote icon

Le cinquième jour consécutif de sorties marque un tournant clair dans le positionnement institutionnel. Ce n’est pas simplement une pause ; c’est un recalibrage.

Autrement dit, la tendance pourrait se confirmer et indiquerait le début d’un potentiel bear market :

blockquote icon

Si les sorties se poursuivent, attendez-vous à une pression supplémentaire sur les prix, une liquidité qui se réduit, une volatilité en hausse et un retour en force des seuils techniques.

Source : Fear and Greed Index, Sosovalue

