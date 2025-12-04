Pénurie imminente de puces mémoires pour l'informatique ? Un véritable hold-up des centres de données IA

Le développement accéléré des centres de données destinés au fonctionnement de l’IA entraîne une concurrence sans précédent sur le marché des puces mémoire pour l’informatique. Et autant dire que l’abandon du marché public annoncé par le géant du secteur Micron ne va rien arranger.

Crise de la mémoire informatique : un « véritable hold-up en train de s'opérer »

Le développement accéléré de l'intelligence artificielle (IA) rebat les cartes de nombreux secteurs, bien au-delà du simple fait de la voir progressivement réaliser avec succès des tâches de plus en plus complexes impliquant jusqu'à présent des métiers intellectuels et créatifs réservés aux humains.

En effet, un autre combat se joue d'un point de vue plus technique, sur le marché des puces mémoires destinées à l'informatique, notamment les fameuses DRAM. En cause : des centres de données en quête permanente de mémoire vive et de puissance de calcul, au détriment évident du marché de l'informatique destinés aux particuliers.

✍️ Qu'est-ce que la DeFAI, la finance décentralisée propulsée par l’IA ?

Un constat mené par de nombreux spécialistes en informatique, au point de voir le compte X répondant au pseudonyme Deus Ex Silicium parler d'un « véritable hold-up en train de s'opérer » dans le domaine, avec un prix des mémoires RAM DDR4, DDR5 et NAND Flash en forte hausse depuis le mois de septembre, et « des pics à plus de 500% prévus d'ici l'été prochain ».

Le prix des puces mémoire a fortement augmenté depuis le mois de septembre

Une pénurie de mémoire au sein de laquelle le géant Nvidia - qui ne produit pas directement ce genre de puces - apparaît comme un facteur aggravant, du fait de sa position dominante sur le marché des accélérateurs d'IA. Mais elle se serait finalement fait rattraper par cette crise. En effet, certaines sources indiquent qu'elle livrerait désormais ses GPU sans les puces de mémoire vidéo (VRAM) jusque-là associées, laissant ses partenaires se charger de la complexité de leur approvisionnement.

50 € de BTC offerts avec le code FINST50 après 5 000€ tradés en novembre*

Le géant Micron quitte le marché public pour se spécialiser dans l'IA

Une situation compliquée qui pourrait bien le devenir encore plus, si l'on en croit la récente annonce faite par le géant du secteur Micron au sujet de l'arrêt programmé d'ici juin 2026 de la commercialisation de ses puces mémoire grand public, vendues sous la marque Crucial.

Le but de cette décision ? Permettre à Micron de quitter le marché grand public sur lequel il proposait ses produits depuis 30 ans afin de se consacrer exclusivement à son activité la plus rentable : vendre de la mémoire directement aux fermes de calcul IA de sociétés comme OpenAI, Google et autres.

🗞️ Le mineur de Bitcoin CleanSpark annonce un chiffre d'affaires record en lien à sa stratégie IA

Un basculement vers l'IA qui concerne également les mineurs de la blockchain du Bitcoin, notamment afin d'augmenter la rentabilité de leur approvisionnement électrique face à un minage du BTC qui devient de moins en moins rentable.

D'un point de vue plus technique, la crise actuelle des puces mémoire ne concerne pas directement la production des ASICs nécessaires à leur activité, mais plus généralement une réorganisation de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs au niveau mondial. Quoi qu'il en soit, une augmentation inévitable des coûts d'exploitation semble à envisager.

Acheter des cryptos et des actions à moindres frais avec DEGIRO

Source : Deus Ex Silicium

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.