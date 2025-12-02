Le minage de Bitcoin devient de moins en moins rentable

Les mineurs de Bitcoin font face à leur pire compression de marges depuis l'existence du secteur. Le hashprice, indicateur de rentabilité par unité de puissance, a plongé à 34,49 dollars par petahash par seconde le 21 novembre 2025, alors que le coût médian pour les grands mineurs publics tourne autour de 44 dollars.

le 2 décembre 2025 à 19:00.

2 minutes de lecture



Justine Ferrari

Le minage de Bitcoin devient de moins en moins rentable
Bitcoin

Le minage de Bitcoin traverse sa pire crise de rentabilité

Le hashprice du Bitcoin a atteint son plus bas niveau historique le 21 novembre, chutant à 34,49 dollars par petahash par seconde (dollar/PH/s). Pour comprendre ce chiffre, reprenons les bases : le hashprice mesure combien un mineur peut espérer gagner par jour avec une unité de puissance de calcul. Un terahash par seconde correspond à 1 000 milliards de calculs cryptographiques par seconde, un petahash à 10 000 milliards.

Le problème : cette remontée reste largement insuffisante pour assurer la rentabilité du secteur. D'après le rapport trimestriel de BlocksBridge Consulting, le coût médian total (hashcost) des principaux mineurs publics se situe à 44 dollars par PH/s. Ce chiffre englobe l'électricité, le financement et la maintenance des machines, mais aussi les coûts de structure de l'entreprise. Résultat : même les opérateurs qui se sont équipés de machines récentes et bénéficiant d'électricité pas chère naviguent désormais au point mort.

Cette baisse de rentabilité vient notamment de la baisse du prix du Bitcoin : il a chuté de 25 % depuis ses sommets d'octobre, passant d'environ 110 000 dollars à 87 000 dollars actuellement. De plus, le halving d'avril 2024 a divisé par deux la récompense de bloc, et les frais de transaction, autre source de revenus pour les mineurs, tournent au plus bas.

🪙 Qu'est-ce que le mining (minage) du Bitcoin et des cryptomonnaies ? Tout savoir sur le moteur des blockchains

La barre des 40 dollars par PH/s est considérée comme le seuil de rentabilité critique, la limite en dessous de laquelle les mineurs doivent choisir entre éteindre leurs machines ou opérer à perte. Avec un hashprice qui peine à remonter au-dessus de ce niveau, la situation devient préoccupante pour l'ensemble du secteur.

Le temps nécessaire à amortir des machines dernière génération dépasse maintenant les 1 000 jours, bien au-delà du délai de 850 jours qui nous sépare du prochain halving. Cette équation financière complique drastiquement tout investissement dans de nouveaux équipements.

Les mineurs se tournent vers le désendettement et l'IA

Face à cette crise de rentabilité, les grands mineurs publics changent radicalement de stratégie. CleanSpark, l'un des plus importants mineurs américains cotés en bourse, a décidé le 26 novembre de rembourser intégralement sa ligne de crédit adossée au Bitcoin auprès de Coinbase.

Un choix étonnant puisque la société avait pourtant levé plus de 1,15 milliard de dollars via des obligations convertibles quelques semaines auparavant. Ce remboursement anticipé montre que les mineurs privilégient désormais le désendettement et la préservation de liquidités plutôt que l'expansion agressive. De plus, CleanSkark a annoncé se tourner vers un nouveau domaine…

🗞️ Le mineur de Bitcoin CleanSpark annonce un chiffre d'affaires record en lien à sa stratégie IA

Ainsi, CleanSpark développe déjà des activités de data centers IA parallèlement au minage, en reconvertissant ses infrastructures électriques existantes.

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

author profile picture

Après une formation en journalisme, j’ai travaillé quelques années en presse généraliste avant de découvrir le monde de la finance personnelle et de la bourse. Tombée dans les cryptos depuis 2020, je suis particulièrement intéressée par le décryptage des actualités qui influencent les marchés cryptos. Mon objectif ? En apprendre toujours plus à mes lecteurs en fournissant l’information la plus précise et la plus juste possible.

Justine Ferrari

271 articles

Tous ses articles

