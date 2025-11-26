Le mineur de Bitcoin CleanSpark annonce un chiffre d'affaires record en lien à sa stratégie IA

Le mineur de Bitcoin CleanSpark affiche des résultats très positifs pour l’année 2025, malgré la baisse actuelle du BTC. Un exercice « transformateur » largement soutenu par son expansion dans le secteur de l’intelligence artificielle (IA).

CleanSpark affiche un chiffre d’affaires en hausse de 102 % sur un an

Les puristes ont encore du mal à l'admettre, mais l'industrie minière associée à la blockchain du Bitcoin connaît actuellement une mutation de grande envergure largement associée à l'expansion de l'intelligence artificielle (IA) et ses besoins toujours plus importants en puissance de calcul.

Un avantage stratégique qui réside principalement dans le fait que leurs infrastructures sont déjà implantées et opérationnelles, leur offrant un positionnement concurrentiel très favorable face à des centres de données qui se heurtent à la difficulté d'accéder aux ressources électriques nécessaires.

Il faut dire que le minage du Bitcoin peine à offrir la rentabilité nécessaire à la gestion et au maintien des infrastructures et de la puissance de calcul que cette activité exige, en particulier avec un cours du BTC de retour sous les 90 000 dollars.

Mais finalement peu importe pour le CEO de CleanSpark, Matt Schultz, face à un chiffre d'affaires de 766,3 millions de dollars pour l'année 2025 — clôturé à la date du 30 septembre 2025 — qui enregistre une hausse de 102 % par rapport à l'année précédente, malgré une baisse de 9,3 % de son action sur la même période.

L'action de CleanSpark enregistre une baisse de 9,3 % sur l'année écoulée

Nous évoluons vers une plateforme de calcul complète, prête à optimiser la valeur issue à la fois des charges de travail IA et Bitcoin. Notre expertise approfondie en approvisionnement énergétique, développement d’infrastructures et montée en puissance efficace nous confère un avantage unique pour répondre à la demande mondiale de puissance de calcul en forte croissance. Matt Schultz

Des « résultats transformateurs » pour l’exercice 2025

Selon les termes de son rapport d'activité, CleanSpark indique une « croissance de 43 % de la puissance sous contrat [qui] prépare le terrain pour l’expansion dans l’IA ». Le tout accompagné de la récente émission de 1,15 milliard de dollars de dette convertible à 0 %, destinée à « accélérer l’expansion de [son] portefeuille d’énergie et de terrains ».

CleanSpark indique également la possession de 1,2 milliard de dollars en Bitcoin, pour un total de 3,2 milliards de dollars d'actifs. Le but étant, selon son président et directeur financier (CFO), Gary A. Vecchiarelli, de reproduire son leadership sur le marché du minage de BTC « dans un éventail plus large de capacités de calcul ».

Je suis fier de nos résultats pour l’exercice. Au-delà de nos revenus de 766 millions de dollars et de nos avancées en matière de croissance du hashrate, nous avons également démontré une discipline d’investissement capitalistique et sommes financièrement positionnés pour devenir rapidement un acteur majeur de l’infrastructure IA. Gary A. Vecchiarelli

Une « Mission Genesis » qui pourrait changer la donne

Des déclarations qui ne prennent pas en compte le récent décret « Mission Genesis » signé hier par Donald Trump afin de garantir l'avance des États-Unis dans le secteur de l'IA, sous la supervision du département de l’Énergie.

Une initiative « alliant ambition scientifique, impératifs de sécurité nationale et nouvelle réalité industrielle en matière d’intelligence artificielle » qui interroge sur la mainmise du gouvernement américain dans la gestion et le développement de ce secteur hautement stratégique.

Une affaire à suivre de près...

Sources : CleanSpark, Le Grand Continent

