Le PDG de Telegram révèle les ambitieux projets crypto de l'entreprise

On y retourne ? Alors que Telegram s’était heurté à un mur réglementaire en 2020 après le lancement de sa blockchain, l’entreprise compte remettre le couvert. Son CEO Pavel Durov a en effet confirmé de nouveaux projets Web3, dont une plateforme d’échange décentralisée et des portefeuilles de cryptomonnaies. La seconde fois sera-t-elle la bonne ?

Telegram révèle de nouveaux projets liés aux cryptomonnaies

Pavel Durov a annoncé ces nouvelles initiatives sur son canal Telegram personnel, où il est revenu sur la chute de FTX. Selon lui, beaucoup de projets crypto – dont, vraisemblablement, celui porté par Telegram en 2020 – sont tombés dans un écueil :

« L’industrie blockchain a été construite sur des promesses de décentralisation, mais elle a fini par être concentrée dans les mains de quelques personnes qui ont commencé à abuser de leur pouvoir. Il en résulte que beaucoup de personnes ont perdu leur argent lors de […] la faillite de FTX. »

La solution, c'est donc un retour à la décentralisation, selon le PDG de Telegram. C'est-à-dire des portefeuilles autohébergés, qui ne nécessitent pas d'être maintenus par une entité tierce, ainsi que des transactions qui ne passent pas par une plateforme centralisée. Pavel Durov révèle ainsi les ambitieux projets de Telegram à moyen terme :

« La prochaine étape pour Telegram est de construire un ensemble d'outils décentralisés, y compris des portefeuilles auto-hébergés et des plateformes d'échange décentralisées pour que des millions de personnes puissent échanger et stocker des cryptomonnaies de manière sécurisée. »

Durov souhaite résoudre les problèmes causés par une centralisation excessive, qui n'est plus nécessaire selon lui. Il s'inscrit ainsi dans des questionnements qui traversent actuellement tout l'écosystème.

TON revient sur le devant de la scène ?

En 2018, Telegram avait tenté de lancer une blockchain : TON. Mais l'entreprise s'était heurtée à l'hostilité de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui avait forcé le projet à se dissiper. La TON Foundation avait cependant repris le flambeau, avant de le réintégrer à Telegram, d'une manière plus décentralisée. Une manœuvre qui avait été un succès : cela a permis de proposer une place de marché pour les noms d'utilisateurs de l'application de messagerie : Fragment.

« Fragment a été un succès incroyable, avec 50 millions de dollars de noms de domaines qui ont été vendus en moins d'un mois. »

Telegram n'a donc pas été échaudé par sa bataille avec la SEC et compte continuer à plonger plus profondément dans l'univers du Web3. Ce retour à plus de décentralisation est en tout cas particulièrement notable. Il s'agit d'un sujet brûlant alors que la chute de FTX a entraîné des dommages collatéraux partout dans l'écosystème.

👉 Retrouvez notre guide sur la décentralisation des cryptomonnaies

Source : Pavel Durov via Telegram – Image : TechCrunch via Flickr (CC BY 2.0)

