Les utilisateurs de Telegram peuvent acheter leurs pseudonymes grâce à la blockchain TON

Les utilisateurs de l'application de messagerie instantanée Telegram peuvent désormais acheter des noms d'utilisateur via un système de vente aux enchères sur la plateforme Fragment. Certains de ces noms d'utilisateur, sécurisés sur la blockchain The Open Network (TON), s'échangent d'ores et déjà à plusieurs centaines de milliers de dollars.

