Le Toncoin de la TON Foundation débarque sur l'application Telegram

C'est officiel, la TON Foundation a annoncé une nouvelle fonctionnalité de paiement en cryptomonnaies sur l'application Telegram avec le Toncoin (TON) et le Bitcoin (BTC). Cette fonctionnalité est d'ores et déjà disponible si vous possédez la dernière version de l'application de messagerie.

En utilisant le nouveau Wallet Bot de Telegram qui servira de portefeuille lié à son compte, les utilisateurs pourront acheter des BTC et des Toncoins directement sur Telegram avec leur carte bancaire. Il est également possible d'en déposer, de faire des échanges et d'en retirer sur un autre portefeuille.

Envoyer des cryptomonnaies à un autre utilisateur de Telegram devient alors un jeu d'enfant. Quelques secondes suffisent pour renseigner le montant, et la transaction s'exécute de manière instantanée et sans frais pour le Toncoin. Il convient de préciser tout de même que ce n'est pas le cas avec un paiement en Bitcoin, qui lui aura des frais de transaction ainsi qu'un temps de latence entre l'envoi et la réception du paiement.

— TON (@ton_blockchain) April 26, 2022