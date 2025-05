Payer ses impôts en Bitcoin à New York ? Le maire est déterminé à en faire une réalité

Le maire de New York, Eric Adams, poursuit son ambition de faire de la métropole un pôle majeur de l’innovation blockchain. Lors du premier NYC Crypto Summit, il a annoncé la création d’un conseil consultatif sur les cryptomonnaies, visant à attirer les talents du secteur pour pouvoir peu à peu intégrer la technologie blockchain dans les services municipaux.

Un plan politique pour attirer les talents de la blockchain à New York

Le 20 mai 2025, lors du NYC Crypto Summit organisé à Gracie Mansion, le maire Eric Adams a dévoilé la mise en place d’un « conseil consultatif sur les actifs numériques ». Ce groupe d’experts, dont le président sera nommé dans les prochaines semaines, aura pour mission de conseiller la ville sur l’intégration des technologies blockchain et des cryptomonnaies dans les services publics.

« Nous voulons utiliser la technologie de demain pour mieux servir les new-yorkais aujourd’hui », a déclaré Eric Adams, pro-crypto assumé, précisant ensuite :

Apporter des capacités de sécurité blockchain à la ville signifie que les certificats de naissance et les actes de décès pourraient rester privés, mais accessibles aux new-yorkais et à leurs proches.

🪙 Découvrez qu'est-ce qu'une cryptomonnaie et à quoi sert-elle ?

Le maire a ensuite précisé que « ce n’est pas une question de suivre des modes ou des tendances », mais une volonté de « faire de la crypto et de la blockchain une composante du paysage de New York ». Il a ainsi donné quelques exemples d'intégration de la blockchain dans la vie réelle, pour faciliter le quotidien tout en le sécurisant :

Nous étudions la possibilité de payer certains services de la municipalité, comme les impôts municipaux, via la cryptomonnaie.

Un plaidoyer pour une régulation plus souple à New York

Ce sommet a également été l’occasion pour Eric Adams et plusieurs figures de l’industrie crypto de critiquer le cadre réglementaire actuel de l’État de New York, notamment le programme BitLicense, instauré en 2015. Ce dispositif impose aux entreprises crypto opérant dans l’État d’obtenir une licence compliquée et coûteuse, ce qui peut devenir un frein à l’innovation.

Des personnalités telles que Mike Novogratz, PDG de Galaxy, et Nick Spanos, fondateur du NYC Bitcoin Center, ont ainsi appelé à la suppression de cette réglementation.

🗞️ Dans l'actualité aux États-Unis : Tout ce qu'il faut savoir sur le dîner crypto de Donald Trump ce soir

Nous avons besoin de votre aide pour faire pression sur Albany [capitale de l'État de New York, NDLR] afin de leur dire qu’il y a des choses sérieuses et importantes qui pourraient être faites au niveau de notre État pour ne pas empêcher l’industrie des cryptomonnaies et de la blockchain de se développer dans cette ville.

Eric Adams, un fervent défenseur des cryptomonnaies et de la blockchain, continue de promouvoir activement les technologies émergentes. En 2022, il avait déjà annoncé avoir converti ses trois premiers salaires en bitcoin et en ether ; plus tard, il avait assuré que son investissement avait été rentable.

Source : DL News

