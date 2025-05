Le dîner crypto de Donald Trump avec les 220 plus grands détenteurs de son memecoin TRUMP a lieu ce soir. Entre accusations de corruption et expériences privées avec le président, que faut-il retenir de cet événement hautement inhabituel dans les hautes sphères de l’Etat ?

1. La liste des invités comprend beaucoup de personnes étrangères

Les invités du dîner crypto de Donald Trump sont avant tout fortunés : ils ont dépensé des millions de dollars dans le « Official Trump » (TRUMP), la cryptomonnaie du président des États-Unis. En moyenne, chaque participant aurait déboursé 50 000 dollars pour décrocher le sésame.

Si la liste des invités n’a pas été rendue publique, on sait que 18 des plus gros détenteurs de TRUMP sont non américains. Certains ont été retrouvés par leurs pseudonymes ou leurs adresses. À l’instar de Justin Sun, le trublion fondateur de Tron (TRX), ou encore Morten Christensen, un ex-joueur de poker transformé en patron de société crypto.

2. Une manifestation aura lieu au même moment pour protester contre un acte de « corruption »

Le dîner crypto de Donald Trump a suscité de grands débats, beaucoup de commentateurs faisant état d’un acte de corruption visant à contourner les lois sur les financements politiques. Par ailleurs, la promotion du TRUMP par le président des États-Unis va à l’encontre du principe de non-enrichissement censé régir la plus haute fonction de l’État.

Il y aura donc une manifestation prévue le jour même devant le lieu du dîner, organisée notamment par le groupe de surveillance Public Citizen ainsi que des élus de l’opposition, à l’instar du Sénateur Jeff Merkley :

C’est l’Everest de la corruption américaine. Il ne s’agit pas de récolter des fonds pour une campagne. Il s’agit de profit personnel, et ce qu’il vend, c’est de l’influence sur lui-même, son cabinet et le gouvernement des États-Unis.

3. Les invités auront droit à une soirée exclusive avec le président

Les 220 plus grands détenteurs de TRUMP auront le droit à un dîner privé en présence du président des États-Unis. La réception aura lieu au Trump National Golf Club, à Washington.

Et pour les 25 plus gros détenteurs, une expérience « exclusive » a été concoctée : ceux-ci auront le droit à une visite privée de la Maison-Blanche ainsi qu’une audience privée avec le président des États-Unis. En plus de cela, tous les invités recevront un NFT commémoratif TRUMP, créé sur Solana (SOL).

4. Les créateurs du TRUMP ont empoché des centaines de millions de dollars

Le grand gagnant de cette affaire restera cependant sûrement Donald Trump. Il est en effet estimé que les sociétés qui gèrent le TRUMP pour le compte du président auraient empoché 320 millions de dollars de commissions.

Pour rappel, le token est largement concentré entre les mains de 2 entités détenues par Donald Trump : CIC Digital LLC, ainsi que Fight Fight Fight LLC, qui détiennent 80 % des tokens n’ayant pas été distribués. On ne connaît pas à ce stade l’enrichissement direct que procure à Donald Trump ces deux entreprises.

5. Le cours du TRUMP se porte plutôt bien

La cryptomonnaie du président des États-Unis n’atteint plus son record historique à 44 dollars, mais l’annonce du dîner et son approche lui ont redonné un certain élan. Le TRUMP prend en effet 6,8 % sur les dernières 24h et 80,4 % sur les 30 derniers jours.

À plus de 15 dollars le token, il s’agit de la 46e cryptomonnaie la plus capitalisée du moment, avec un market cap qui dépasse 3,1 milliards de dollars ce jour.

Sources : Politico, Yahoo

