Panique sur les stablecoins – Binance convertit l’intégralité de son fonds d’urgence en BTC, ETH et BNB

La panique qui s’est emparée du secteur des stablecoins au cours de ce week-end a touché Binance. Le plus grand exchange mondial affirme ce matin qu’il va convertir son fonds d’urgence en BUSD vers d’autres cryptomonnaies non liées au dollar. Qu’est-ce qui a poussé Changpeng Zhao à prendre cette décision ?

Binance se détourne du BUSD pour son fonds d’urgence

Pour rappel, le monde des stablecoins a été particulièrement secoué au cours du week-end, avec un USDC qui a perdu la parité avec le dollar jusqu’à hier. Ce matin, le stablecoin de Circle semble être en chemin pour réellement se stabiliser depuis ce matin :

Le week-end cauchemardesque de l’USDC de Circle

Le « depeg » a surpris l’écosystème… Et a entraîné avec lui d’autres stablecoins, dont le DAI, l’USDD et le FRAX. Cela ne fait rien pour arranger un secteur qui subissait déjà une grande méfiance depuis quelques semaines – et qui est scruté très attentivement par les régulateurs.

D’où une décision de Binance : la plateforme se détourne de son stablecoin natif BUSD au profit d’autres cryptomonnaies « natives », tout du moins en ce qui concerne son fonds d’urgence destiné à l’écosystème crypto. La nouvelle a été annoncée tôt ce matin par Changpeng Zhao, le PDG de l’entreprise :

Given the changes in stable coins and banks, #Binance will convert the remaining of the $1 billion Industry Recovery Initiative funds from BUSD to native crypto, including #BTC, #BNB and ETH. Some fund movements will occur on-chain. Transparency. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 13, 2023

« Étant donné les changements en ce qui concerne les stablecoins et les banques, Binance convertira le reste de son fonds d’urgence pour l’industrie depuis le BUSD vers des cryptomonnaies natives, dont le BTC, le BNB et l’ETH. »

CZ note également que certains mouvements de fonds seront visible « on-chain », et fournit l’adresse en question. Le PDG de Binance ne profite pour mentionner la grande adaptabilité des cryptomonnaies. L’entreprise a en effet pu transférer 980 millions de dollars en quelques minutes, pour des frais de 1.29 dollar.

Un désaveu pour le BUSD ?

Au-delà de montrer la grande méfiance qui s’est emparée du secteur des stablecoins, la manœuvre officialise un certain désaveu pour le BUSD de Binance. Le stablecoin, qui était jusque là la fierté de l’hégémonique plateforme d’échange, s’est retrouvé pris dans la tourmente lorsque son émetteur Paxos a été forcé de cesser cette activité par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Alors que la pression augmente sur les stablecoins, d’autres acteurs de l’écosystème envisagent des portes de sortie. Changpeng Zhao estimait récemment que le retour des stablecoins algorithmiques était envisageable. L’ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes, évoquait aussi le sujet récemment, en proposant un stablecoin dollar qui serait entièrement basé sur le Bitcoin (BTC).

Car au final, ce sont les « grosses » cryptomonnaies qui semblent profiter de ce vent de panique. La décision de Binance est particulièrement symbolique, et montre qu’un des plus gros acteurs du marché semble miser sur la stabilité du BTC et de l’ETH… Plus que sur des cryptomonnaies justement créées pour être stables. C’est donc vraisemblablement le début d’une nouvelle ère pour l’écosystème.

Source : TradingView – Image : Web Summit via Flickr (CC BY 2.0)

